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Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян был доставлен в реанимацию одной из больниц Москвы. Об этом пишут "Известия".

Уточняется, что госпитализация состоялась накануне, 15 мая.

По данным издания, Джигарханян находится в тяжелом состоянии.

Напомним, актер за последнее время уже неоднократно попадал в больницу. Последний раз это произошло 26 апреля. Тогда Джигарханяна госпитализировали с инфарктом. Актер прошел курс лечения, а спустя некоторое время его выписали.