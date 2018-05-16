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Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян был доставлен в реанимацию одной из больниц Москвы. Об этом пишут "Известия".
Уточняется, что госпитализация состоялась накануне, 15 мая.
По данным издания, Джигарханян находится в тяжелом состоянии.
Напомним, актер за последнее время уже неоднократно попадал в больницу. Последний раз это произошло 26 апреля. Тогда Джигарханяна госпитализировали с инфарктом. Актер прошел курс лечения, а спустя некоторое время его выписали.
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