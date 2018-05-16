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Американский лидер Дональд Трамп использует особый способ поедания бургеров. Об этом пишет RT, ссылаясь на The Washington Post и юриста президента Рудольфа Джулиани.

По словам адвоката республиканца, Трамп в последнее время есть бургеры только с половиной булки. Джулиани отметил, что именно такой бургер глава государства заказал в гольф-клубе в ходе недавнего с ним обеда.

Юрист объяснил, что такой подход связан с тем, что глава Соединенных Штатов пытается сделать свой рацион более полезным для здоровья.