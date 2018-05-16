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Глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян оценил убытки страны от строительства и открытия движения по Крымскому мосту в 500 миллионов гривен (свыше 19 миллионов долларов) в год. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на NewsOne.

По словам министра, убытки в полмиллиарда гривен ежегодно являются прямыми убытками от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в два украинских порта Азовского моря.

Омелян отметил, что непрямые убытки исчисляются миллиардами гривен, так как ежесекундно Керченский пролив "находится под угрозой закрытия". Также он пообещал выставить России все счета.

Напомним, во вторник, 15 мая, прошла официальная церемония открытия движения по мосту через Керченский пролив. С 16 мая по нему могут двигаться легковые автомобили и общественный транспорт.