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Верховный суд Польши в среду, 16 мая, признал 41-летнего Томаша Коменду невиновным в совершении преступления, за которое в 2004-м его отправили на 25 лет в тюрьму. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Польское радио" и слова вице-министра юстиции Патрика Яки.

По его словам, в деле появились новые обстоятельства. Также он заверил, что пройдет отдельное расследование, цель которого — выяснить ответственного за то, что невиновный 18 лет находился в тюрьме.

Издание отмечает, что суд приговорил поляка к 25 годам тюрьмы, признав его виновным в изнасиловании и убийстве пятнадцатилетней девушки. В приговоре говорилось, что суд увидел "неоспоримые доказательства вины Коменды".

В минувшем году по ходатайству главы Минюста, генпрокурора Польши Збигнева Зебро дело вновь поступило на рассмотрение суда в порядке апелляции.

Подчеркивается, что оправданный мужчина имеет право потребовать компенсацию за моральный ущерб и потерянные заработки.