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Главред МИА "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала провокационную статью американского журналиста в Washington Examiner. Об этом пишет РИА Новости.

Днем ранее еженедельник опубликовал материал под заголовком: "Украине следует взорвать путинский Крымский мост".

"Еще раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня все", — цитирует агентство слова Симоньян.

Автор американского издания назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства". При этом он отмечает, что украинские ВВС могли бы нанести авиаудары, чтобы вывести сооружение из строя. Он подчеркивает, что протяженность самого длинного моста в РФ позволит "снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей".

Журналист считает, что подрыв Крымского моста наверняка приведет к эскалации, однако Киев при этом отправит России "ясный сигнал".

Отметим, Крымский мост открыли накануне, 15 мая. Он соединил Краснодарский край и Республику Крым.