Фото: ulgov.ru

Тело члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера нашли в квартире на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Канал отмечает, что политик на протяжении трех дней не выходил на связь. Его начал искать помощник, а не сумев найти, обратился к полицейским, которые вскрыли дверь в квартиру Котлера. Там они нашли его тело с огнестрельным ранением головы.

Обстоятельства гибели на данный момент неизвестны, пишет канал.

Котлер вошёл в экспертный совет "Единой России" в феврале 2018 года. Ранее он являлся старшим вице-президентом ВТБ, а также работал замгендиректора ПАО "Новороссийский морской торговый порт".