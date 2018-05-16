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Крымский лидер Сергей Аксенов заявил, что в России успели возвести уникальный мост через Керченский пролив, в то время как на Украине уже 25 лет ждут завершения строительства моста через Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко, комментируя завершение строительства автодорожной части моста через Керченский пролив, вновь обвинил РФ в "пренебрежении международным правом".

"За переживаниями по поводу строительства Крымского моста Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее: 25 лет назад Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной семь с половиной километров", — написал Аксенов, подчеркнув, что переход все еще не построен.

Глава Крыма считает, что Порошенко не может рассуждать о соблюдении международного права.