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Федеральная служба охраны рассказала, почему глава российского государства Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности, находясь за рулем "КамАЗа" во время движения по Крымскому мосту 15 мая. Об этом пишет "Газета.Ru".

В ведомстве заявили, что на момент торжественной церемонии открытия мост еще не получил статуса дороги общественного пользования, поэтому на него не распространялись требования правил дорожного движения.

"Официально движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 5.30 утра", — подчеркнули в ФОС. В ведомстве добавили, что Крымский мост на момент торжественного открытия фактически имел статус стройплощадки, движение по которой не регулируется нормами ПДД.

"Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России", — заявил изданию замначальника центра по связям с прессой и общественностью службы Денис Симонов.

В ведомстве не стали уточнять, была ли мера связана с внутренними требованиями по безопасности.