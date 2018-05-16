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Барнаульские следователи завершили расследование дела в отношении 26-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в незаконном распространении порнографических материалов в Сети. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что барнаулец на протяжении двух лет проживал вместе с местной жительницей. После того, как молодые люди расстались, девушка начала встречаться с другим мужчиной, а бывший сожитель начал ревновать ее. Пользуясь тем, что за время совместного проживания у него были сделаны снимки интимного характера его бывшей девушки, он из мести выслал несколько изображений ее родным и опубликовал ряд снимков экс-сожительницы на своей странице в одной из соцсетей.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он объяснил свои противоправные действия тем, что злился на бывшую сожительницу, которая не соглашалась продолжать отношения, а предпочла его другому мужчине.

Подчеркивается, что ранее обвиняемый не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.