Фото: СК РФ

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Коми после гибели семи рабочих в затонувшем вездеходе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение СКР в мессенджере "ТамТам".

"По факту гибели семи человек <…> возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в 20 километрах от поселка Кожва Печорского района. Согласно предварительной информации, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере "ГАЗ-71", но не рассчитали глубину водоема. Из девяти человек двоим удалось спастись из тонущего вездехода.

Следователи намерены допросить представителей организации, которой принадлежит вездеход.