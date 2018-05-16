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В Коми после гибели рабочих в затонувшем вездеходе возбудили дело

, ИА "Амител"
Из девяти человек спаслись только двое

Фото: СК РФ

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Коми после гибели семи рабочих в затонувшем вездеходе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение СКР в мессенджере "ТамТам".

"По факту гибели семи человек <…> возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в 20 километрах от поселка Кожва Печорского района. Согласно предварительной информации, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере "ГАЗ-71", но не рассчитали глубину водоема. Из девяти человек двоим удалось спастись из тонущего вездехода.

Следователи намерены допросить представителей организации, которой принадлежит вездеход.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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