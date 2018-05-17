Верхушка Алтайского медуниверситета "рассекретила" доходы за 2017 год

Ректор Алтайского медуниверситета Игорь Салдан в 2017 году заработал 2,486 млн рублей. Эта сумма почти полностью повторяет доход за 2016 год. Тогда он составил 2,48 млн рублей. Декларации руководства АГМУ выложили на сайте вуза.

Между тем супруга Салдана по итогам прошлого отчетного периода обогнала мужа. Ей удалось заработать 2,77 млн рублей (годом ранее было 90 тысяч рублей). Ректор медуниверситета владеет земельным участком (1416 кв. м), домом (443 кв. м) и квартирой (53, 5 кв. м), а его жена располагает сразу тремя земельными участками (суммарно – 6005 кв. м), квартирой в 47,2 кв. м, нежилым помещением (93,3 кв. м), двумя объектами незавершенного строительства (75,4 кв. м), а также недостроенным жилым домом на 55,5 кв. м. Помимо прочего, на жену Игоря Салдана записан автомобиль Volkswagen Tuareg.

Проректор по учебной работе АГМУ Игорь Бабушкин задекларировал 1,972 млн рублей, его супруга отчиталась за 544,7 тыс. рублей. На Бабушкина (1/3 доли) вместе с ребенком (2/3 доли) записана квартира площадью 63,2 кв. м. Супруга проректора имеет в собственности садовый земельный участок (1198 кв. м), а также участок для "размещения гаражей и автостоянок" (29,9 кв. м), квартиру (37,4 кв. м), гараж (18,3 кв. м) и два погреба (суммарно 6,6 кв. м). Передвигается жена Игоря Бабушкина на Renault Fluence.

Проректор по лечебной работе и дополнительного профобразования Олег Ковалев заработал за прошлый год 1,809 млн рублей. В его активе – автомобиль Mitsubishi Pajero, а также земельный участок сельхозназначения (150 000 кв. м) и квартира (94,8 кв. м).

Проректор по научной работе и инновациям АГМУ Александр Жариков получил доход в 2017 году в размере 1,767 млн рублей, его жена увеличила семейный бюджет на 269,7 тыс. рублей. Жарикову принадлежат две квартиры (суммарно 115,9 кв. м). Интересно, что в прошлом году проректор купил автомобиль Renault Captur, как следует из декларации, "на накопления за предыдущие годы".

Проректор по безопасности и административно-хозяйственной работе Анатолий Скворцов в прошлом году заработал 1,633 млн рублей, а его жена – 108 тысяч рублей. Совместно супруги владеют квартирой в 60,7 кв. м (каждый по 1/3 доли), все остальное имущество записано на проректора. В этом перечне есть два земельных участка (в сумме 3237 кв. м), два жилых дома (итого 269,5 кв. м), квартира (30,7 кв. м) и гаражный бокс с погребом (23,1 кв. м). Впечатляет и автопарк Скворцова. В нем присутствуют Nissan X-Trail, SsangYong Rexton, мотоцикл Honda Valkyrie 1500, а также бортовой прицеп "Скиф".

Ну и напоследок несколько слов о доходах главного бухгалтера АГМУ Тамары Каплуновой. В 2017 году она заработала 1,829 млн рублей, недвижимости в собственности у нее, равно как и транспортных средств, нет, в пользовании есть только жилой дом на 50 кв. м.

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