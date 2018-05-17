Фото: lipetsk.ru

Сервис микроблогов Twitter собирается применять новые алгоритмы для скрытия провокационных сообщений и пресечения троллинга. Об этом пишет RT, ссылаясь на блог компании.

"Одной из важных проблем, над которыми мы работали, — являются так называемые тролли. Поведение некоторых троллей можно назвать забавным, хорошим и юмористическим, однако сегодня мы говорим о поведении, которое извращает и принижает публичное общение в Twitter", — говорится в заявлении.

По словам представителей Twitter, для борьбы с такими пользователями будут использоваться специальные проверки и машинное обучение. Алгоритмы сети научатся реагировать на особые "поведенческие сигналы".

В результате на основе массива данных провокационные сообщения будут скрыты еще до того, как на них пожалуются другие пользователи.

"В результате люди, способствующие здоровому разговору, будут более заметны в ветке беседы и поиске", — цитирует издание сообщение компании.

Подчеркивается, что для идентификации тролля и троллинга, в частности, будут проверять, подтвердил ли пользователь свой адрес электронной почты, связана ли его учётная запись каким-либо образом с людьми, нарушающими правила соцсети и как эти аккаунты взаимодействуют между собой.