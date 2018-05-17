Фото: vk.com/krymsky.bridge

Сотрудники ГИБДД Республики Крым зафиксировали первые факты превышения скорости на Крымском мосту. Об этом пишет Life, ссылаясь на главу отдела информации и общественных связей республиканского МВД Ольгу Кондрашову.

По словам представителя ведомства, очевидцы прислали стражам правопорядка видеозаписи, на которых зафиксированы факты нарушения установленного на мостовом переходе скоростного режима несколькими автомобилистами.

Кондрашова рассказала, что записи уже переданы в отделение ГИБДД города Керчи, по ним будут приняты решения в рамках действующего законодательства.

Напомним, автомобили и общественный транспорт начали двигаться по Крымскому мосту с утра среды, 16 мая. За первый час мост пересекли свыше 1,1 тысячи транспортных средств.