Фото: twitter.com

Американский актер Джон Траволта покорил соцсети зажигательным танцем под трек рэпера 50 Cent в Канне. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что рэпер выступал на премьере драмы "Кодекс Готти", в которой ведущую роль исполнил Траволта. Во время концерта 64-летний актер вышел на сцену и исполнил танец под композицию Just A Lil Bit. Агентство отмечает, что зрители остались довольны.

Ролик с танцующим Траволтой опубликовал сам 50 Cent, подписав его: "Я и Джон Траволта зажигаем!". Также он добавил, что приехал в Канны исключительно ради актера.

В комментариях к записи рэпера пользователи вспомнили о других знаменитых танцах Траволты из фильмов "Криминальное чтиво" и "Бриолин", а также о популярном меме с его участием.

Me and John Travolta partying 😆 l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr — 50cent (@50cent) 16 мая 2018 г.

Well we knew he could dance and get down lol pic.twitter.com/Ql59uKlNKI — ☔️Southside4life☔️ (@MommyAngel4Life) 16 мая 2018 г.