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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял в своем Twitter-аккаунте сумму, которую Киев собирается внести в бюджет Совета Европы (СЕ). Об этом пишет РИА Новости.

Агентство пишет, что ранее украинский Кабмин одобрил добровольный вклад в совет в размере 400 тысяч долларов.

По словам Пушкова, эта сумму не сможет возместить ущерб от неучастия РФ в работе ПАСЕ и от сокращения размера турецких взносов, назвав это "символическим жестом".

"Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу", — добавил сенатор.

Агенство отмечает, что отношения РФ и СЕ на протяжении нескольких лет переживают сложный период. Конфликт обострился в 2014 году, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму.

В конце июня 2017 года Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, Россия продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Весной ПАСЕ признала, что из-за отказа российской стороны платить взносы, а также из-за возращения Турции в обычные плательщики в бюджете Совета Европы образовался дефицит в 18 миллионов евро. По словам руководство организации, против РФ могут принять меры в 2019 году, если она не выплатит взнос.