Четверг, 17 Май, 03:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,3
€ 73,78
499912
5°
Обь
380см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Велосипедисты в Бразилии едва не погибли, заехав в "заброшенный" тоннель

, ИА "Амител"
На велосипедистов в тоннеле внезапно выехал поезд

Фото: facebook.com

Два велосипедиста едва избежали смерти под поездом, когда решили проехать заброшенному, как они полагали, тоннелю в Бразилии. Об этом пишет РИА Новости.

Об инциденте рассказал один из его участников Джедсон Джил Миранда, чья камера на шлеме зафиксировала произошедшее.

В опубликованном ролике видно, как молодой человек вместе с другом Фелипе Виейра заезжают в пустой тоннель. Вдруг впереди раздается гудок и появляется яркий свет. Перепуганный оператор бросает велосипед и выбегает из тоннеля, а спустя мгновение оттуда выезжает поезд.

"Мы поступили очень безрассудно, железнодорожные тоннели не предназначены для того, чтобы кататься на велосипедах или ходить пешком. Слава Богу, все обошлось. Пусть это будет примером для других", — добавил Миранда.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
03:02
Велосипедисты в Бразилии едва не погибли, заехав в "заброшенный" тоннель 0
02:07
"На туалетную бумагу": Пушков прокомментировал взнос Украины в Совет Европы 0
01:03
Зафиксированы первые случаи превышения скорости на Крымском мосту 0
00:09
Twitter собирается скрывать сообщения троллей 0
23:56
В Коми после гибели рабочих в затонувшем вездеходе возбудили дело 0
23:41
Барнаулец пойдет под суд за публикацию интимных снимков экс-сожительницы 0
23:21
В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем "КамАЗа" 0
22:56
Глава Крыма напомнил Порошенко о недостроенном мосте через Днепр 0
22:22
Тело члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера нашли в Москве 0
22:11
Главред RT отреагировала на призыв журналиста из США взорвать Крымский мост 1
21:56
Жителя Польши признали невиновным в преступлении после 18 лет тюрьмы 0
21:27
Украина намерена выставить РФ счет за убытки от Крымского моста 0
21:08
СМИ: Трамп поедает бургеры особым способом 0
20:55
СМИ: Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии 0
20:39
Крымский мост не нанесли на карты Google 1
20:18
СК возбудил дело о незаконном задержании российского журналиста на Украине 1
19:48
Российские корабли с ракетами "Калибр" разместят в Средиземном море 0
19:25
ФСБ задержала террористов, готовивших атаки перед ЧМ-2018 0
19:08
Коротко о главном: судьба "Европы", мир в ЗАГСе и алтайское эхо санкций
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 мая
18:53
Противники мэра ворвались в здание администрации в Ереване 2
18:31
Бийские власти выплатили 19-миллионный долг за ремонт городских дорог 3
18:13
Алтайский госдумец разработал закон о доплате россиянам за диспансеризацию 6
17:49
Технологию ЭКО для коров начали тестировать в Алтайском крае 1
17:32
Старший менеджер банка в Барнауле украла со счета более 100 тысяч рублей 4
17:24
Почти половина медучреждений Алтая перешли на электронные больничные 0
17:13
ФАС отказалась запрещать рекламу казино на YouTube 1
17:09
Житель Барнаула незаконно выселил из дома свою бывшую падчерицу 6
17:01
Уголовное дело возбудили в Горном Алтае после смерти младенца в больнице 1
16:48
"Алтайстрой-Барнаул-2018": чем удивит строительная выставка 1
16:33
Новую турбину получит Южная тепловая станция Рубцовска 2
16:22
Цветение пиона отпразднуют в Алтайском крае 3
16:14
Госдеп США осудил открытие Крымского моста 25
16:05
Мэрия Барнаула заплатит 100 миллионов за ливневку и плитку в туркластере 7
15:51
Эксперты считают, что пилот малайзийского Boeing спланировал крушение 3
15:34
Генерал армии Саддама Хусейна сбежал от войны в Ираке с детьми на Алтай 11
15:21
Развод и мамина фамилия: как в ЗАГСах будут мирить поругавшихся супругов 10
15:15
В Коми затонул вездеход с девятью людьми на борту 2
15:03
Александр Карлин призвал активизировать межрегиональные связи с Кузбассом 3
14:50
Смену главы фракции КПРФ в парламенте Алтайского края признали законной 0
14:40
Фестиваль робототехники пройдет 19 мая в АлтГТУ 0
14:35
Группа "Чайф" отметит день записи своего культового альбома в Барнауле 2
14:23
СМИ оценили проект моста на Сахалин в 540,3 миллиарда рублей 23
14:16
Фестиваль лимузинов и фотосессия с люксовыми авто пройдут в Барнауле 20 мая 0
14:07
Мэрия Барнаула рассказала о причинах трещин на отремонтированных дорогах 5
13:52
Роскачество: треть коньяка в России является подделкой 7
13:32
Ураганный ветер оставил без света 15 тысяч человек на Урале 0
13:24
Десятки байкеров стали первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту 0
13:23
Жительница Барнаула ответит в суде за причинение тяжелых травм знакомой 0
13:16
Водителя на Алтае ограбили при попытке вернуть водительские права 3
13:02
Слухи о закрытии ТРЦ "Европа" в Барнауле: что происходит на самом деле 29

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.