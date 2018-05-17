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Два велосипедиста едва избежали смерти под поездом, когда решили проехать заброшенному, как они полагали, тоннелю в Бразилии. Об этом пишет РИА Новости.

Об инциденте рассказал один из его участников Джедсон Джил Миранда, чья камера на шлеме зафиксировала произошедшее.

В опубликованном ролике видно, как молодой человек вместе с другом Фелипе Виейра заезжают в пустой тоннель. Вдруг впереди раздается гудок и появляется яркий свет. Перепуганный оператор бросает велосипед и выбегает из тоннеля, а спустя мгновение оттуда выезжает поезд.

"Мы поступили очень безрассудно, железнодорожные тоннели не предназначены для того, чтобы кататься на велосипедах или ходить пешком. Слава Богу, все обошлось. Пусть это будет примером для других", — добавил Миранда.