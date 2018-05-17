Фото: instagram.com

В приморском национальном парке "Земля леопарда" сделали снимок едва не погибшей после ловушки китайских браконьеров самки дальневосточного леопарда с котенком. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт заповедника.

Хищница по кличке Алекса попала в металлическую петлю в 2014 году, преодолев российско-китайскую границу. Увидевшие ее на снимках фотоловушек специалисты парка были уверены, что из-за серьезного ранения леопард погибнет.

Однако в 2016 году Алекса вновь попала в объективы камер, причем сразу с двумя котятами. Хищнице удалось не только избавиться от смертельно опасной ловушки, получив огромный шрам, но также найти себе пару и выносить котят.

В ходе последней проверки фотоловушек стало известно, что Алекса опять родила маленького дальневосточного леопарда. На снимке видно, как самка ведет по заповеднику нового котенка, который находится в прекрасной форме.

Подчеркивается, что одного из ее детенышей из предыдущего выводка уже не раз видели на снимках камер.