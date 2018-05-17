Эксперты смоделировали танковое сражение под Калининградом и сравнили боевую мощь Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" и американского "Абрамса", пишет "Газета.Ru" со ссылкой на статью в журнале National Interest.
В журнале предположили ситуацию, которая могла бы произойти в 2020-х годах: непреднамеренное столкновение российских и американских сухопутных войск под Калининградом.
В издании полагают, что в это время основными американскими танками станут "Дженерал Дайнэмикс" M1A2 SEP v.4 "Абрамс", а на вооружении в российских войсках будут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата".
Капитан швейцарских вооруженных сил Штефан Бюлер посчитал, что танки "Армата" выигрывают у американских "Абрамсов" или немецких "Леопардов 2" в маневренности: российский танк не уступает им по мощности, но при этом меньше весит.
Бюлер полагает, что у танков США более совершенные системы слежения, однако он отметил, что они относительно слабы на всех танках. По его мнению, это является "ахиллесовой пятой" данного вида вооружения.
Комментарии
Швейцарский специалист по танкам. Фсё, можно не читать
70-тонный Абрамс на авиатурбине мощностью 1800лс самый быстрый танк в мире - 97км/час.
50-тонная плохо бронированная Армата с дизелем мощностью 1500лс едет только 80-90км/ч
17.05.2018 09:09
- гость -
То есть Армата убегающего Абрамса не догонит?
17.05.2018 09:09
- гость -
Да-да, Тыслёнок, твой Абрамс круче, всё, выдыхай)
17.05.2018 09:09
- гость -
А расход у авиатурбины вы в курсе? И сколько запас хода при этом? Это ему сзади цисцерну еще возить придется, а разница в 7 км/ч. ни о чем.
То есть Армата убегающего Абрамса не догонит?
Хорошо сказано!
Швейцарский специалист на WOT специалистом стал?
А Абрамсы тоже на тросах по парадам таскают? А завод Абрамсов тоже обанкрочен?
08:19, это примерно как "британский ученый" - читаешь, только когда хочется поднять настроение))) не более)))
17.05.2018 10:04
- гость -
Да всё, капец Армате)
И не едет, и завод банкрот))
Я вам больше скажу: это и танк вовсе, а картонный макет, а деньги все распилили, и украли, те которые из кооператива Озеро. Прямо в своё Озеро все деньги и сложили. А народ дууурят!!!!
Тыслёнок, ты хоть иногда голову остужай)