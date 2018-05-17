Эксперты смоделировали танковое сражение под Калининградом и сравнили боевую мощь Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" и американского "Абрамса", пишет "Газета.Ru" со ссылкой на статью в журнале National Interest.

В журнале предположили ситуацию, которая могла бы произойти в 2020-х годах: непреднамеренное столкновение российских и американских сухопутных войск под Калининградом.

В издании полагают, что в это время основными американскими танками станут "Дженерал Дайнэмикс" M1A2 SEP v.4 "Абрамс", а на вооружении в российских войсках будут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата".

Капитан швейцарских вооруженных сил Штефан Бюлер посчитал, что танки "Армата" выигрывают у американских "Абрамсов" или немецких "Леопардов 2" в маневренности: российский танк не уступает им по мощности, но при этом меньше весит.

Бюлер полагает, что у танков США более совершенные системы слежения, однако он отметил, что они относительно слабы на всех танках. По его мнению, это является "ахиллесовой пятой" данного вида вооружения.