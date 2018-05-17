Открытие Крымского моста осудил МИД Канады

В Министерстве иностранных дел Канады осудили открытие Крымского моста, которое состоялось в среду, 16 мая, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд.

"Канада осуждает строительство и частичное открытие сегодня моста через Керченский пролив. Мост... является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации", — сказала Фриланд.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву "не препятствовать судоходству".

Во вторник, 15 мая, мост протестировал президент России Владимир Путин, проехав по нему за рулем "КамАЗа".