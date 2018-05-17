Открытие Крымского моста осудил МИД Канады

В Министерстве иностранных дел Канады осудили открытие Крымского моста, которое состоялось в среду, 16 мая, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд.
"Канада осуждает строительство и частичное открытие сегодня моста через Керченский пролив. Мост... является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации", — сказала Фриланд.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву "не препятствовать судоходству".
Во вторник, 15 мая, мост протестировал президент России Владимир Путин, проехав по нему за рулем "КамАЗа".
Комментарии
Смешнее чем осуждение МИДа Канады может быть только осуждение МИДа Австралии которое нет нет да пр@срётся.
Еще одни недоамериканцы не могу успокоиться... Утырки, одним словом!
Бомбежку Югославии бы лучше в свое время осудили!
Просто в Канаде много протоукров живет)
Там по-моему и мининдел - хохлушка.
Кот был кастрирован 4,5 года назад, пора уже успокоится. И виноват вообще хозяин, а не ветеринар. У Украины есть хозяин, который организовал госпереворот, приведший к потере Крыма. За 4,5 года пора это уже принять. Можно сколько угодно, что Крым украинский, он от этого украинским не станет. Пора уже успокоится.