Посольство РФ в США осудило статью Washington Examiner, автор которой призвал Украину взорвать Крымский мост, сообщает LIFE.
Дипломаты заявили, что подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики, и потребовали объяснений от издания.
"Свобода слова не может служить оправданием призыва к терактам и убийствам. Рассматриваем данную статью как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающего линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", — говорится в сообщении российского посольства.
Скандальный материал в журнале Washington Examiner был назван "Украине следует взорвать путинский Крымский мост". Автор Том Роган признал факт появления такого моста "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства". Он предполагает, что в дальнейших планах России — полное поглощение всей Украины, и разрушение моста было бы "безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".
Напомним, движение по Крымскому мосту было запущено в среду, 16 мая. Пока по нему могут ездить только легковые и пассажирские автомобили. Запуск движения грузовиков планируется на осень, поездов — на следующий год.
Комментарии
разрушение моста было бы "безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".(с)
И россияне не хотят соглашаться с кражей территории России Украиной.Дело даже не в том,что в 1991 году Украина вышла из состава СССР незаконно (как впрочем и сама Россия),но и присвоила себе территории исконно принадлежащие России.Вишь ли три алкаша в Беловежье поделили СССР по административным (не государственным) границам.Выход,вновь собираться всем 15 республикам,и в спокойной обстановке,не торопясь,решать,как будем разводиться.Если вообще будем разводиться,а не наоборот.)
За 4 года в Крыму много чего уже построили, они весь Крым бомбить должны. Но они пока даже ни разу не стрельнули. Может ответки боятся?
Украине следует взорвать путинский Крымский мост
То они спасибо говорят, что у мы им в украинский Крым мост построили и он им останется. То они его взорвать хотят, значит уже не надеются, что он им останется?
Вообще российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности
Когда хозяин относит кота к ветеринару и ветеринар кота кастрирует, кот хочет напасть на ветеринара и вернуть себе яйца. Кот не понимает, что виноват хозяин, а не ветеринар. И даже если он нападет на ветеринара аннексированные яйца пришить назад невозможно. У Украины есть хозяин, который поддержал или даже организовал госпереворот, приведший к потере Крыма. Поэтому ветеринар не виноват
Этому Тому надо его роганы поотшибать...
И да, это не журналистика, это говно на палке.
17.05.2018 09:56
Грантштейн
А что ты можешь сделать? У тебя то земля круглая, то панцирь не заряжен. Максимум ты можешь демонстративно раздавить помидоры трактором. Один пшик.
Автор Том Роган признал факт появления такого моста "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства" - подтвердил суть самой америки...
17.05.2018 09:59
- гость -
Если на то пошло, то я хотя бы теоретически могу поехать в Штаты, и набить морду этому человеку)
Виза открытая есть)
А вот вы кроме своих высеров на страницах провинциального регионального сайта ничего произвести не можете)
Удачи вам в желчевыделении)