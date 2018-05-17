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Посольство России в США ответило на призыв взорвать Крымский мост

, ИА "Амител"
"Свобода слова не может служить оправданием призыва к терактам и убийствам", - заявили в дипмиссии

Фото: unian.net

Посольство РФ в США осудило статью Washington Examiner, автор которой призвал Украину взорвать Крымский мост, сообщает LIFE.

Дипломаты заявили, что подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики, и потребовали объяснений от издания.

"Свобода слова не может служить оправданием призыва к терактам и убийствам. Рассматриваем данную статью как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающего линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", — говорится в сообщении российского посольства.

Скандальный материал в журнале Washington Examiner был назван "Украине следует взорвать путинский Крымский мост". Автор Том Роган признал факт появления такого моста "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства". Он предполагает, что в дальнейших планах России — полное поглощение всей Украины, и разрушение моста было бы "безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".

Напомним, движение по Крымскому мосту было запущено в среду, 16 мая. Пока по нему могут ездить только легковые и пассажирские автомобили. Запуск движения грузовиков планируется на осень, поездов — на следующий год.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.05.2018 09:10
- гость -

разрушение моста было бы "безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".(с)
И россияне не хотят соглашаться с кражей территории России Украиной.Дело даже не в том,что в 1991 году Украина вышла из состава СССР незаконно (как впрочем и сама Россия),но и присвоила себе территории исконно принадлежащие России.Вишь ли три алкаша в Беловежье поделили СССР по административным (не государственным) границам.Выход,вновь собираться всем 15 республикам,и в спокойной обстановке,не торопясь,решать,как будем разводиться.Если вообще будем разводиться,а не наоборот.)

0  0
17.05.2018 09:18
гость

За 4 года в Крыму много чего уже построили, они весь Крым бомбить должны. Но они пока даже ни разу не стрельнули. Может ответки боятся?

0  0
17.05.2018 09:22
гость

Украине следует взорвать путинский Крымский мост

То они спасибо говорят, что у мы им в украинский Крым мост построили и он им останется. То они его взорвать хотят, значит уже не надеются, что он им останется?

0  0
17.05.2018 09:31
гость

Вообще российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности

1  0
17.05.2018 09:32
гость

Когда хозяин относит кота к ветеринару и ветеринар кота кастрирует, кот хочет напасть на ветеринара и вернуть себе яйца. Кот не понимает, что виноват хозяин, а не ветеринар. И даже если он нападет на ветеринара аннексированные яйца пришить назад невозможно. У Украины есть хозяин, который поддержал или даже организовал госпереворот, приведший к потере Крыма. Поэтому ветеринар не виноват

1  0
17.05.2018 09:56
Грантштейн

Этому Тому надо его роганы поотшибать...
И да, это не журналистика, это говно на палке.

0  0
17.05.2018 09:59
- гость -

17.05.2018 09:56
Грантштейн

А что ты можешь сделать? У тебя то земля круглая, то панцирь не заряжен. Максимум ты можешь демонстративно раздавить помидоры трактором. Один пшик.

0  0
17.05.2018 10:18
Doka

Автор Том Роган признал факт появления такого моста "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства" - подтвердил суть самой америки...

0  0
17.05.2018 10:19
Грантштейн

17.05.2018 09:59
- гость -
Если на то пошло, то я хотя бы теоретически могу поехать в Штаты, и набить морду этому человеку)
Виза открытая есть)
А вот вы кроме своих высеров на страницах провинциального регионального сайта ничего произвести не можете)
Удачи вам в желчевыделении)

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