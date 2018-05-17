Посольство РФ в США осудило статью Washington Examiner, автор которой призвал Украину взорвать Крымский мост, сообщает LIFE.

Дипломаты заявили, что подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики, и потребовали объяснений от издания.

"Свобода слова не может служить оправданием призыва к терактам и убийствам. Рассматриваем данную статью как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающего линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", — говорится в сообщении российского посольства.

Скандальный материал в журнале Washington Examiner был назван "Украине следует взорвать путинский Крымский мост". Автор Том Роган признал факт появления такого моста "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства". Он предполагает, что в дальнейших планах России — полное поглощение всей Украины, и разрушение моста было бы "безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".

Напомним, движение по Крымскому мосту было запущено в среду, 16 мая. Пока по нему могут ездить только легковые и пассажирские автомобили. Запуск движения грузовиков планируется на осень, поездов — на следующий год.