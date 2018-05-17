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Рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован в половине регионов России

, ИА "Амител"
Россияне стали менее оптимистично оценивать перспективы развития экономики

Фото: ok.ru

Рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован более чем в половине российских регионов, пишет РИА "Новый День" со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

Авторы исследования, ссылаясь на данные официальной статистики, отмечают, что уровень бедности в минувшем году сократился относительно уровня предыдущего года в 22 регионах, увеличился в 44 регионах и остался неизменным в 5 регионах.

"Таким образом, более чем в половине регионов в 2017 году наблюдался рост уровня бедности", — делают вывод эксперты.

Что касается социально-экономической ситуации в текущем году, эксперты указывают, что в апреле россияне стали менее оптимистично оценивать экономическое положение страны и перспективы развития экономики по сравнению с предыдущим месяцем.

Так, число граждан, замечающих улучшение экономической ситуации, сократилось с 16,2% в марте до 13,9% в апреле. При этом стало больше тех, кто видит незначительные или заметные ухудшения (в совокупности рост составил 8%). В частности, доля первых составила 19,4% против 13,6% в марте, численность второй группы выросла с 8,8% до 10,2%.

Большинство населения России (53,7% против 56,4% в марте) считает, что экономическая ситуация не изменилась.

Эксперты отмечают, что прогнозы на будущее также отличаются меньшим оптимизмом, чем это было месяцем ранее. Сократилась группа тех, кто надеялся на улучшение ситуации в ближайшее время (19,1% против 26,6% в марте). В то же время выросло число тех, кто полагает, что улучшения в экономике откладываются на более отдаленный период.

Так, 21,4% россиян ожидают, что ситуация в экономике будет ухудшаться еще в течение 1-2 лет, в марте так считали 14,4% граждан. 11% жителей России думают, что падение отечественной экономики затронет более продолжительный период, а в минувшем месяце такое мнение разделяли 8,8% граждан. При этом каждый седьмой (14%) затруднился оценить перспективы экономического развития страны.

Оценка россиянами своего материального положения в первом квартале текущего года немного улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — число тех, кто считает, что находится в плохом или очень плохом финансовом положении, сократилось с 29,1% до 25,3%, отмечается в исследовании.

При этом доля населения, оценивающего свое материальное положение как "хорошее" или "очень хорошее", составила 9% против 6,6% в первом квартале прошлого года. 65,7% граждан оценивают свое материальное положение как "среднее" (63,8% в первом квартале 2017 года).

Заметная часть населения опасается, что их экономическое положение ухудшится — 14,2% против 9,4% в марте. 18,3% россиян считают, что экономический кризис затронул их сильно, 39,1% — незначительно. 24,5% граждан заявили, что кризис их вообще не затронул.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.05.2018 10:15
- гость -

Быть этого не может! Экстремизмом попахивает - как при величайшем вожде всех времен и народов такое происходит...

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17.05.2018 10:17
гость

Рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован в половине регионов России

А это не связано с повышением зарплат региональных депутатов?

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