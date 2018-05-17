Подборку ситуаций на дорогах Барнаула опубликовали в интернет-сообществе "Барнаул22".
Кольцо Малахова — Юрина, "Рено" до последнего не мог выбрать дальнейший путь.
А вот водитель отечественного авто решился на поворот. Правда, весьма неожиданно для других участников движения.
Как создать пробку на ровном месте? Обогнать поток по "встречке" и неожиданно встретить препятствие в виде другого авто.
Эта история с продолжением. Езда по "встречке" на Челюскинцев. Оказалось, что нарушитель тащил машину на тросе.
Комментарии
Ну. не первом видео он извинился, помигал аварийкой
На втором тоже не все очень плохо, там со второго ряда не развернешься, хотя не уверен, что там разворот разрешен
На третьем все плохо, но вина обоюдная
На 4-ом вина джипа однозначная
согласен, водила Икстрейла- муудак
А с первым что не так? Водитель Рено перестроился на другую полосу во время движения по кольцу и поехал дальше, его пустил же автор. Заранее занял правильную полосу, чтобы выйти с кольца. Посмотрите лучше да поучитесь.
А немного резковатые движения рулём - так с каждым может получиться.
17.05.2018 10:12
Инна
Вы не все рассмотрели, он показал, что съезжает с кольца на Малахова, а потом передумал и включил поворотник на Юрина. Но он извинился, помигал аварийкой
"... сколько в Бразилии педров" (с) к/ф Здравствуйте, я ваша тетя