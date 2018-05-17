Подборку ситуаций на дорогах Барнаула опубликовали в интернет-сообществе "Барнаул22".

Кольцо Малахова — Юрина, "Рено" до последнего не мог выбрать дальнейший путь.

А вот водитель отечественного авто решился на поворот. Правда, весьма неожиданно для других участников движения.

Как создать пробку на ровном месте? Обогнать поток по "встречке" и неожиданно встретить препятствие в виде другого авто.

Эта история с продолжением. Езда по "встречке" на Челюскинцев. Оказалось, что нарушитель тащил машину на тросе.