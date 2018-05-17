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Неизвестный мужчина в Барнауле отобрал у ребенка велосипед

, ИА "Амител"
По подозрению в данном преступлении разыскивают мужчину, которому на вид 35-40 лет

Фото: mubi.pt

В среду, 16 мая, в 19:18 у дома по адресу 4-я Западная, 83 мужчина отобрал у ребенка спортивный велосипед красного цвета, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По подозрению в данном преступлении разыскивают мужчину: на вид 35-40 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в черную ветровку, зеленую кепку и черные спортивные штаны с тремя белыми полосками по бокам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.05.2018 09:44
- гость -

Слышь гнида, верни велик ребенку!

0  0
17.05.2018 09:48
- гость -

Был одет в черную ветровку, зеленую кепку и черные спортивные штаны с тремя белыми полосками по бокам.

Гопники 90-х выросли! А чё с привычками то делать? Даже если вернет, то без катафот! Видимо у ребенка семечек с собой не было вот извините пришлось, с инстинктами не поспоришь!

0  0
17.05.2018 09:54
- гость -

Ванадий это. Решил продвигать в массы отказ от автомобилей.

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17.05.2018 09:59
- гость -

17.05.2018 09:54
- гость -

Ахахах, стопудова это он!!!

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17.05.2018 10:04
Грантштейн

Абибас-три полоски...
Вот таким малоприятным людям за подобные деяния надо руки ломать.
На месте отца этого ребенка следовало бы именно так и сделать.

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