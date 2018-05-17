В среду, 16 мая, в 19:18 у дома по адресу 4-я Западная, 83 мужчина отобрал у ребенка спортивный велосипед красного цвета, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По подозрению в данном преступлении разыскивают мужчину: на вид 35-40 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в черную ветровку, зеленую кепку и черные спортивные штаны с тремя белыми полосками по бокам.