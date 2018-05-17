В среду, 16 мая, в 19:18 у дома по адресу 4-я Западная, 83 мужчина отобрал у ребенка спортивный велосипед красного цвета, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По подозрению в данном преступлении разыскивают мужчину: на вид 35-40 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в черную ветровку, зеленую кепку и черные спортивные штаны с тремя белыми полосками по бокам.
Комментарии
Слышь гнида, верни велик ребенку!
Был одет в черную ветровку, зеленую кепку и черные спортивные штаны с тремя белыми полосками по бокам.
Гопники 90-х выросли! А чё с привычками то делать? Даже если вернет, то без катафот! Видимо у ребенка семечек с собой не было вот извините пришлось, с инстинктами не поспоришь!
Ванадий это. Решил продвигать в массы отказ от автомобилей.
17.05.2018 09:54
- гость -
Ахахах, стопудова это он!!!
Абибас-три полоски...
Вот таким малоприятным людям за подобные деяния надо руки ломать.
На месте отца этого ребенка следовало бы именно так и сделать.