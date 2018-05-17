В четверг, 17 мая, депутаты Госдумы рассмотрят в третьем, окончательном чтении поправки в статью 161 Жилищного кодекса РФ, согласно которым вдвое сократится срок, в течение которого собственники помещений многоквартирных домов обязаны выбрать способ управления этим домом, пишет "Парламентская газета".

Законопроект предлагает уменьшить до 6 месяцев установленный действующим законодательством годичный срок, в течение которого жильцы многоквартирных домов могут выбрать способ управления этим домом (в случае принятия решения о ликвидации ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива).

По истечении этого срока органы местного самоуправления смогут провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.

По мнению авторов законопроекта, предусмотренные действующим законодательством временные рамки сроком в 1 год оставляют открытым вопрос об обеспечении надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и о предоставлении коммунальных услуг в указанный период.

Подчеркивается, что, согласно сложившейся практике, при отсутствии инициативных собственников их функции чаще всего вынуждены брать на себя органы местного самоуправления.

"В связи с необходимостью надлежащего оповещения всех собственников жилых помещений о проведении общего собрания и для реализации ими своих инициатив по управлению многоквартирным домом считаем более рациональным установление шестимесячного срока для выбора способа управления многоквартирным домом", — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов инициативы, перенос даты на более ранний срок не несет никаких отягощающих последствий и не требует финансовых затрат. Кроме того, это может отчасти снизить существующую социальную напряженность среди населения в сфере обслуживания жилья.