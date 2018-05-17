Фото: barnaul.org
Новое место для отдыха горожан появится в центре Барнаула на улице Советской — сейчас здесь уже начаты благоустроительные работы.
В данный момент на этом месте уже сделали двухуровневую площадку из тротуарной плитки с пешеходными дорожками. Также рабочие возвели из кирпича и отделали камнем четыре клумбы, которые немного позже заполнят грунтом и высадят в них цветы.
Кроме того, здесь лавочки, урны и фонари наружного освещения. Украшением всей композиции станет малая архитектурная форма "Шар".
Комментарии
Это всё конечно замечательно, но что я вижу? Машины находятся не просто во дворе, но расположены непосредственно на почве, прямо под окнами. Невольно вспоминается басня Крылова "свинья под дубом". Вот этим свиньям нужен гранитный шар, нужны цветочки, пешеходные дорожки плиткой?
Хоть что-то приятное глазу появится на этой улице)
Как раз, рядом расположены 3 пивных магазина, в общем неплохое место для отдыха будет...