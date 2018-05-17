Фото: barnaul.org

Новое место для отдыха горожан появится в центре Барнаула на улице Советской — сейчас здесь уже начаты благоустроительные работы.

В данный момент на этом месте уже сделали двухуровневую площадку из тротуарной плитки с пешеходными дорожками. Также рабочие возвели из кирпича и отделали камнем четыре клумбы, которые немного позже заполнят грунтом и высадят в них цветы.

Кроме того, здесь лавочки, урны и фонари наружного освещения. Украшением всей композиции станет малая архитектурная форма "Шар".