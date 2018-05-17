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Новое место для отдыха барнаульцев обустроят на улице Советской

, ИА "Амител"
В данный момент здесь уже проводятся благоустроительные работы

Фото: barnaul.org

Новое место для отдыха горожан появится в центре Барнаула на улице Советской — сейчас здесь уже начаты благоустроительные работы.

В данный момент на этом месте уже сделали двухуровневую площадку из тротуарной плитки с пешеходными дорожками. Также рабочие возвели из кирпича и отделали камнем четыре клумбы, которые немного позже заполнят грунтом и высадят в них цветы.

Кроме того, здесь лавочки, урны и фонари наружного освещения. Украшением всей композиции станет малая архитектурная форма "Шар".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.05.2018 09:22
4102

Это всё конечно замечательно, но что я вижу? Машины находятся не просто во дворе, но расположены непосредственно на почве, прямо под окнами. Невольно вспоминается басня Крылова "свинья под дубом". Вот этим свиньям нужен гранитный шар, нужны цветочки, пешеходные дорожки плиткой?

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17.05.2018 09:57
Грантштейн

Хоть что-то приятное глазу появится на этой улице)

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17.05.2018 10:04
- гость -

Как раз, рядом расположены 3 пивных магазина, в общем неплохое место для отдыха будет...

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