Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что перенос единого дня голосования приведет к повышению органичной явки и прозрачности выборов, сообщает РИА Новости.

"Это шаг к повышению органичной явки, повышению прозрачности выборов, поэтому, я думаю, это такой путь к согласию, безусловно, гражданскому. Потому что это вечная история, которая каждый год поднимается в Думе и обществе", — подчеркнул Гаврилов.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала перенести единый день голосования. По ее мнению, сентябрь — самое неудачное время. Она отметила, что было бы лучше назначить единый день голосования на конец октября.