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БГЭС расширила возможности для приема показаний по телефону

, ИА "Амител"
Барнаульцы предпочитают передавать показания за свет по телефону

Фото: 1tulatv.ru

Барнаульская горэлектросеть вдвое увеличила количество телефонных линий для ежемесячного приема показаний. Теперь их число достигает двухсот. Номера телефонов не изменились, сообщает пресс-служба БГЭС. Абоненты по-прежнему могут сообщить показания счетчиков с 21-го по 25-е число по многоканальному телефону колл-центра 35-04-04 или на дополнительный номер: 50-16-50.

В компании отмечают, что телефонные звонки являются наиболее востребованным способом передачи показаний среди барнаульцев. По итогам апреля им воспользовались более 72 000 абонентов Барнаульской горэлектросети. На втором месте по популярности — передача показаний по спискам управляющей компании (более 36 000) и на третьем Личный кабинет системы "Город" (более 32 000).

В Барнаульской горэлектросети советуют абонентам, не дозвонившимся по номеру колл-центра, сообщать показания по альтернативному телефону 50-16-50, который работает круглосуточно. Колл-центр осуществляет прием показаний с 7-00 до 22-00 без обеда и выходных дней. Кроме того, для горожан остаются доступными такие круглосуточные сервисы, как автоматический прием показаний по телефону 35 -02-02, смс-сообщения и электронная почта. Подробнее с информацией о способах передачи показаний можно ознакомиться на сайте БГЭС: http://www.bges.ru/consumers/private-person/important-know-private/readings-meters/

В БГЭС подчеркивают, что только своевременная передача показаний позволяет сформировать корректные ежемесячные квитанции для оплаты электроэнергии и избежать перерасчетов в дальнейшем. При отсутствии данной информации Барнаульская горэлектросеть производит расчет первые три месяца, исходя из средних показателей предыдущих периодов, затем по нормативу.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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