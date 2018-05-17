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Россиян заставят установить новые счетчики в квартирах

, ИА "Амител"
Вскоре профильные ведомства приступят к разработке необходимых для принятия закона поправок

Фото: ndwesti.ru

В 2019 году будет принят закон, который сделает обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний, пишут "Известия". 

По мнению авторов инициативы, это позволит навести порядок в сфере расчетов за услуги ЖКХ, поскольку информация о потребленных ресурсах будет отправляться автоматически.

Отмечается, что такое нововведение исключит возможность "подкрутить" на старом счетчике данные в обратную сторону, в результате чего затраты распределяются на всех жильцов дома.

"В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный "мозг", которая передает показания в пределах 4-6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано", — пояснил зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Вскоре профильные ведомства приступят к разработке необходимых для принятия закона поправок в нормативные документы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.05.2018 10:16
- гость -

Россиян заставят
-----------
Очередной способ "законного" ограбления граждан.

0  0
17.05.2018 10:20
- гость -

А цены на коммунальные платежи и ресурсы не пробовали снизить? Нет? Тогда простые люди смогли бы оплачивать потребленные ресурсы по их реальной стоимости, а не так как сейчас. Сейчас проще не платить - а уж способ каждый выбирает сам!!!

0  0
17.05.2018 10:20
- гость -

Кто-то хочет навариться на продаже счетчиков, как сейчас наваривается на продаже кассовых аппаратов и тахографов?

0  0
17.05.2018 10:24
Nic

4-6км? Не опечатка ли? Попутно еще лицензировать их на вещание на такое расстояние Скорее всего метры.

0  0
17.05.2018 10:25
- гость -

..долг и обязанность всякого доброго виллана, усердным трудом накопившего зильбергрош, с радостью отдать накопленное господину, знающему, как употребить серебро наилучшим образом, прежде всего, уплатив предписанное вышестоящему господину, ибо таков его долг (с)

0  0
17.05.2018 10:27
- гость -

Во сколько монет обойдется это обязалово??? !!!
Необходимо распустить думу - заняться ребятам просто нечем. Занимаются вопросами как бы с народа последние копейки вытянут. Активизировались после майских указов.

0  0
17.05.2018 10:31
Митенька ржевский

А на какой частоте эта приблуда работает? И не на базе ли мобильной связи (со всеми вытекающими) будут работать эти жучки?

0  0
17.05.2018 10:34
- гость -

17.05.2018 10:27
- гость -
Не распустить,а обязать их собираться раз в четыре,а то и в пять лет для принятия действительно важных законов,как было во времена СССР.И платить им ничего не надо.Пусть депутатствуют без отрыва от основного производства,там же и финансируются.

0  0
17.05.2018 10:35
- гость -

Санкции против населения за его же счет?!

0  0
17.05.2018 10:39
- гость -

Вот это хорошая новость))) Всё для народа))

0  0
17.05.2018 10:41
Андрей

А позвольте господа,за чей счёт банкет,опять из кармана нищего населения богатой страны?.

0  0
17.05.2018 10:43
гость

возможность "подкрутить" на старом счетчике данные в обратную сторону

Так они же опломбированы? Пломб уже не достаточно?

0  0
17.05.2018 10:45
- гость -

17.05.2018 10:31
Митенька ржевский
Я так понимаю,если эти жучки (правильно Вы выразились),будут передавать инфу по радио,или проводным каналам связи,то и за аренду этих каналов нам придется доплачивать ежемесячно.Таким образом очередная бестолковая затея наших бездельников станет для нас всего лишь следующим этапом в череде выворачивания нам рук,и опустошением наших,и без того худых карманов.Дух захватывает от мысли,на что способна милоновщина!)

0  0
17.05.2018 10:50
- гость -

Надо будет поставить счетчики с датчиком температуры воды. И платить только за реально горячую воду, а не за те помои, которые льются из крана. Интересно, что тогда господа придумают?

0  0
17.05.2018 10:53
- гость -

Хакеры подтасовывают выборы президента США, взломав их сервера, а вы тут про какие-то счетчики говорите.

0  0
17.05.2018 10:55
Filin

Только за счет поставщика у слуг, а не получателя

0  0
17.05.2018 10:55
- гость -


17.05.2018 10:50
- гость -
Будете платить за чистое небо над головой, или за пердеж ПЖ...

0  0
17.05.2018 10:56
- гость -

17.05.2018 10:50
- гость -
Эти хитрые господа придумали защиту и от этого хода.Они не лицензируют счетчики,учитывающие потребление Гигакалорий,т.е.тепла,и запрещают их использование.

0  0
17.05.2018 11:04
SSS

Думаю при желании с показаниями можно справиться, ведь что гласит мудрая русская пословица? - На хитрую ж..пу есть с винтом, не стоит чиновникам обольщаться.

0  0
17.05.2018 11:06
- гость -

Все-таки молодцы армяне...

0  0
17.05.2018 11:08
- гость -

17.05.2018 11:04
SSS,так и они этой самой пословицей руководствуются.Она же с продолжением:На каждый с винтом,есть ж...па с закоулками.Посмотрите,они все время в поиске,они все время изобретают,где бы еще урвать.)))

0  0
17.05.2018 11:16
- гость -

Извините, только один вопрос. А когда россиян заставят ходить в магазины со своими весами, кассами, и терминалами? Ну просто по аналогии..

0  0
17.05.2018 11:21
- гость -

17.05.2018 11:16
- гость -
Если продолжать Вашу аналогию,то заставят еще и со своими продуктами ходить в магазин.)

0  0
17.05.2018 11:22
гость

Армяне молодцы, как и украинцы. Жить только хуже стали

0  0
17.05.2018 11:24
- гость -

Меня терзают смутные сомнения, а часом не всем известного Толика нано технологичная контора это дельце проворачивает?

0  0
17.05.2018 11:33
- гость -

Всё боятся, что народ за принадлежащую ему по закону о недрах воду заплатит меньше, что найдутся граждане, ворующие эту воду. Так сами, твари, не воруйте миллиардами. Расскажите, на какие счета и куда уходят денежки, уплаченные за эту воду, виселиц на вас нет. Но это пока.

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