В 2019 году будет принят закон, который сделает обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний, пишут "Известия".
По мнению авторов инициативы, это позволит навести порядок в сфере расчетов за услуги ЖКХ, поскольку информация о потребленных ресурсах будет отправляться автоматически.
Отмечается, что такое нововведение исключит возможность "подкрутить" на старом счетчике данные в обратную сторону, в результате чего затраты распределяются на всех жильцов дома.
"В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный "мозг", которая передает показания в пределах 4-6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано", — пояснил зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Вскоре профильные ведомства приступят к разработке необходимых для принятия закона поправок в нормативные документы.
Комментарии
Россиян заставят
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Очередной способ "законного" ограбления граждан.
А цены на коммунальные платежи и ресурсы не пробовали снизить? Нет? Тогда простые люди смогли бы оплачивать потребленные ресурсы по их реальной стоимости, а не так как сейчас. Сейчас проще не платить - а уж способ каждый выбирает сам!!!
Кто-то хочет навариться на продаже счетчиков, как сейчас наваривается на продаже кассовых аппаратов и тахографов?
4-6км? Не опечатка ли? Попутно еще лицензировать их на вещание на такое расстояние Скорее всего метры.
..долг и обязанность всякого доброго виллана, усердным трудом накопившего зильбергрош, с радостью отдать накопленное господину, знающему, как употребить серебро наилучшим образом, прежде всего, уплатив предписанное вышестоящему господину, ибо таков его долг (с)
Во сколько монет обойдется это обязалово??? !!!
Необходимо распустить думу - заняться ребятам просто нечем. Занимаются вопросами как бы с народа последние копейки вытянут. Активизировались после майских указов.
А на какой частоте эта приблуда работает? И не на базе ли мобильной связи (со всеми вытекающими) будут работать эти жучки?
17.05.2018 10:27
- гость -
Не распустить,а обязать их собираться раз в четыре,а то и в пять лет для принятия действительно важных законов,как было во времена СССР.И платить им ничего не надо.Пусть депутатствуют без отрыва от основного производства,там же и финансируются.
Санкции против населения за его же счет?!
Вот это хорошая новость))) Всё для народа))
А позвольте господа,за чей счёт банкет,опять из кармана нищего населения богатой страны?.
возможность "подкрутить" на старом счетчике данные в обратную сторону
Так они же опломбированы? Пломб уже не достаточно?
17.05.2018 10:31
Митенька ржевский
Я так понимаю,если эти жучки (правильно Вы выразились),будут передавать инфу по радио,или проводным каналам связи,то и за аренду этих каналов нам придется доплачивать ежемесячно.Таким образом очередная бестолковая затея наших бездельников станет для нас всего лишь следующим этапом в череде выворачивания нам рук,и опустошением наших,и без того худых карманов.Дух захватывает от мысли,на что способна милоновщина!)
Надо будет поставить счетчики с датчиком температуры воды. И платить только за реально горячую воду, а не за те помои, которые льются из крана. Интересно, что тогда господа придумают?
Хакеры подтасовывают выборы президента США, взломав их сервера, а вы тут про какие-то счетчики говорите.
Только за счет поставщика у слуг, а не получателя
17.05.2018 10:50
- гость -
Будете платить за чистое небо над головой, или за пердеж ПЖ...
17.05.2018 10:50
- гость -
Эти хитрые господа придумали защиту и от этого хода.Они не лицензируют счетчики,учитывающие потребление Гигакалорий,т.е.тепла,и запрещают их использование.
Думаю при желании с показаниями можно справиться, ведь что гласит мудрая русская пословица? - На хитрую ж..пу есть с винтом, не стоит чиновникам обольщаться.
Все-таки молодцы армяне...
17.05.2018 11:04
SSS,так и они этой самой пословицей руководствуются.Она же с продолжением:На каждый с винтом,есть ж...па с закоулками.Посмотрите,они все время в поиске,они все время изобретают,где бы еще урвать.)))
Извините, только один вопрос. А когда россиян заставят ходить в магазины со своими весами, кассами, и терминалами? Ну просто по аналогии..
17.05.2018 11:16
- гость -
Если продолжать Вашу аналогию,то заставят еще и со своими продуктами ходить в магазин.)
Армяне молодцы, как и украинцы. Жить только хуже стали
Меня терзают смутные сомнения, а часом не всем известного Толика нано технологичная контора это дельце проворачивает?
Всё боятся, что народ за принадлежащую ему по закону о недрах воду заплатит меньше, что найдутся граждане, ворующие эту воду. Так сами, твари, не воруйте миллиардами. Расскажите, на какие счета и куда уходят денежки, уплаченные за эту воду, виселиц на вас нет. Но это пока.