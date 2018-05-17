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Женщина 1930 года рождения попала под автомобиль, переходя дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло накануне в 13:35 на улице Молодежной в районе дома №21.

"Предварительно установлено, что мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, совершил наезд на женщину 1930 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести", — уточняют в полиции.

Женщину госпитализировали в горбольницу №1. По факту аварии проводится проверка.