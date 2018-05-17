Фото: web2ua.com
Женщина 1930 года рождения попала под автомобиль, переходя дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло накануне в 13:35 на улице Молодежной в районе дома №21.
"Предварительно установлено, что мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, совершил наезд на женщину 1930 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести", — уточняют в полиции.
Женщину госпитализировали в горбольницу №1. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Месный, фас!
В 88 лет не только трудно знать, какое место неположенное, но даже это слово выговорить не просто
Личный опыт?!!!
И ГИБДД обвинит 90летнего человека, который обленился, что не захотел лишний километр пробежать до переходов.
Ну, а почему вместо моста не построить для таких граждан страны пешеходные переходы над дорогами с эскалаторами и траволаторами, АСЬ?! В Турции они есть...