В этом году организаторы благотворительного марафона "Спасибо за Победу" Медиагруппа FM-Продакшн вручили ветеранам Великой Отечественной войны 555 продуктовых наборов. Активное участие в марафоне приняли жители города, а также алтайские компании, которые, помимо финансовых средств, предоставили продукцию собственного производства.

Собранные средства позволили оказать адресную помощь участникам войны и труженикам тыла, тем, кто испытал тогда ужас и страдания, которые нам сложно вообразить. Сегодня они как никогда нуждаются в заботе и внимании. Уже второй год подряд поздравлять и развозить подарки ветеранам войны, многие из которых уже не в силах посещать торжественные мероприятия, помогали волонтеры благотворительного фонда "Облака".

Более 60 волонтеров фонда в течение двух недель формировали продуктовые наборы и с поздравлениями отправлялись к нашим дорогим ветеранам, чтобы подарить им частицу своего тепла и сказать искреннее и большое Спасибо за Победу.

"Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к Великому празднику Победы, кому лично мы можем сейчас поклониться и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Организаторы, огромное спасибо вам за эту возможность! Мы с дочкой вчера разнесли 8 подарков — это немного, но получили столько положительных эмоций! Какие же трогательные бабушки и дедушки, наши ветераны! И как же они искренне, по-доброму реагировали на наше появление, приветствие, пожелания здоровья, поздравления с праздником, и каждый стремился отблагодарить словом, объятием или угощением. И это добро лилось от сердца к сердцу!" - делится своими впечатлениями волонтер Вера.

Также содействие благотворительному марафону оказали комитеты ветеранов Центрального и Ленинского районов Барнаула. Председатели помогали вручать подарки на специально организованных торжественных мероприятиях. Благодарим городской комитет социальной защиты за помощь и взаимодействие по множеству вопросов.

Напомним, что благотворительный марафон "Спасибо за Победу!" проходит в нашем городе уже четвертый год подряд. Первый марафон был проведен в 2015 году.

Медиагруппа FM-Продакшн выражает благодарность всем компаниям, поддержавшим марафон:

Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"

ООО "Квантсервер" и его бренды: ("Эко крупа", "Никитка", "Никитич")

Шоу-рум "Вишня22"

Фабрика дверей "PORTALLE"

Кондитерская фирма "Алтай"

Кондитерская фабрика "Алтайские зори"

Торговая группа "Альтерра"

ООО "Стройка-Алтай"

ТД "Наладчик"

DJ School Barnaul

ТД "Мельник"

Барнаульский Водоканал

Магазин-кафе "Булошная"

Сеть салонов цветов "Букетная"

Такси "Везет"

Торговая сеть "Подкова"

Завод плавленых сыров "ПЛАВЫЧ"