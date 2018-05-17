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Подводим итоги марафона "Спасибо за Победу!"

, ИА "Амител"
Жители Барнаула и алтайские компании оказали помощь ветеранам и труженикам тыла, поддержав марафон "Спасибо за Победу!"

В этом году организаторы благотворительного марафона "Спасибо за Победу" Медиагруппа FM-Продакшн вручили ветеранам Великой Отечественной войны 555 продуктовых наборов. Активное участие в марафоне приняли жители города, а также алтайские компании, которые, помимо финансовых средств, предоставили продукцию собственного производства.

Собранные средства позволили оказать адресную помощь участникам войны и труженикам тыла, тем, кто испытал тогда ужас и страдания, которые нам сложно вообразить. Сегодня они как никогда нуждаются в заботе и внимании. Уже второй год подряд поздравлять и развозить подарки ветеранам войны, многие из которых уже не в силах посещать торжественные мероприятия, помогали волонтеры благотворительного фонда "Облака". 

Более 60 волонтеров фонда в течение двух недель формировали продуктовые наборы и с поздравлениями отправлялись к нашим дорогим ветеранам, чтобы подарить им частицу своего тепла и сказать искреннее и большое Спасибо за Победу. 

"Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к Великому празднику Победы, кому лично мы можем сейчас поклониться и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Организаторы, огромное спасибо вам за эту возможность! Мы с дочкой вчера разнесли 8 подарков — это немного, но получили столько положительных эмоций! Какие же трогательные бабушки и дедушки, наши ветераны! И как же они искренне, по-доброму реагировали на наше появление, приветствие, пожелания здоровья, поздравления с праздником, и каждый стремился отблагодарить словом, объятием или угощением. И это добро лилось от сердца к сердцу!" - делится своими впечатлениями волонтер Вера.

Также содействие благотворительному марафону оказали комитеты ветеранов Центрального и Ленинского районов Барнаула. Председатели помогали вручать подарки на специально организованных торжественных мероприятиях. Благодарим городской комитет социальной защиты за помощь и взаимодействие по множеству вопросов.

Напомним, что благотворительный марафон "Спасибо за Победу!" проходит в нашем городе уже четвертый год подряд. Первый марафон был проведен в 2015 году.
Медиагруппа FM-Продакшн выражает благодарность всем компаниям, поддержавшим марафон: 
Клиника микрохирургии глаза "Евростиль" 
ООО "Квантсервер" и его бренды: ("Эко крупа", "Никитка", "Никитич") 
Шоу-рум "Вишня22"
Фабрика дверей "PORTALLE"
Кондитерская фирма "Алтай"
Кондитерская фабрика "Алтайские зори"
Торговая группа "Альтерра" 
ООО "Стройка-Алтай"
ТД "Наладчик"
DJ School Barnaul
ТД "Мельник"
Барнаульский Водоканал 
Магазин-кафе "Булошная"
Сеть салонов цветов "Букетная"
Такси "Везет"
Торговая сеть "Подкова"
Завод плавленых сыров "ПЛАВЫЧ"

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.05.2018 12:06
- гость -

Более 60 волонтеров фонда в течение двух недель формировали продуктовые наборы и с поздравлениями отправлялись к нашим дорогим ветеранам, чтобы подарить им частицу своего тепла и сказать искреннее и большое Спасибо за Победу.

Бездельники! 555ветеранов, 60добровольцев? 9ветеранов на 1 добровольца? Чо делали 2 недели? Мы за 1 день вчетвером по микрорайону разносили пригласительные на праздник. Только в 90-х ветеранов раз в 50 больше было. В четырех 9-тиэтажных домах жило больше сотни ветеранов. Их обходили за день-два! 555 наборов формируются вдвоем за те же 2 дня. Проверено на новогодних подарках! Но, не 2 недели же!?

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17.05.2018 13:39
Наталья

Бездельники! 555ветеранов, 60добровольцев? 9ветеранов на 1 добровольца? Чо делали 2 недели? Мы за 1 день вчетвером по микрорайону разносили пригласительные на праздник. Только в 90-х ветеранов раз в 50 больше было. В четырех 9-тиэтажных домах жило больше сотни ветеранов. Их обходили за день-два! 555 наборов формируются вдвоем за те же 2 дня. Проверено на новогодних подарках! Но, не 2 недели же!?


А разве имеет значение сколько по времени они формировали наборы?
Важно другое - люди проявили инициативу и присоединились к марафону, чтобы поздравить ветеранов!!!

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