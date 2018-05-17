В течение прошедшей недели на предприятиях Лесной холдинговой компании "Алтайлес" прошла акция "Лес Победы", в которой приняли участие все желающие. В память о подвиге советских воинов, благодаря лесоводам и добровольцам, было высажено более 30 тысяч молодых сосен. Стоит отметить, что многие посетили мероприятия семьями или трудовыми коллективами.

Как рассказали участники, ничто не сравнится с эмоциями, когда ты помогаешь родиться красоте и новой жизни. Было видно, с какой радостью и ответственностью выполнялись посадки. На месте созданных лесных участков установлены памятные плакаты.

По словам директора по лесному хозяйству ООО "ЛХК "Алтайлес" Валерия Савина, главная цель проекта — вовлечение жителей Алтайского края в дело сохранения памяти земляков, самоотверженно вставших на защиту Родины.

"Очень радует, что пример создания новых лесов оказался очень заразительным. С каждым годом все больше людей принимает участие в акции "Лес Победы". Спасибо всем, кто поддержал алтайских лесоводов и почтил память солдат, павших за родную страну. Вместе мы сделали большое доброе дело", — комментирует Валерий Савин.