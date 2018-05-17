Трамп поручил подготовить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить дополнительные санкции против России из-за предполагаемого нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

Этим вопросом будет заниматься госсекретарь Майкл Помпео. В соответствующем распоряжении, которое 16 мая распространил Белый дом, Трамп ссылается на закон о военном бюджете США на 2018 финансовый год.

Один из разделов документа обязывает президента представить Конгрессу доклад, в котором будет содержаться план введения санкций в отношении ответственных за "невыполнение РФ положений договора о ликвидации ракет" лиц.

В качестве мер предлагается блокировать или запретить все транзакции, которые связаны с активами этих лиц, запретить им въезд в США.