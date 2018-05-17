Трамп поручил подготовить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить дополнительные санкции против России из-за предполагаемого нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.
Этим вопросом будет заниматься госсекретарь Майкл Помпео. В соответствующем распоряжении, которое 16 мая распространил Белый дом, Трамп ссылается на закон о военном бюджете США на 2018 финансовый год.
Один из разделов документа обязывает президента представить Конгрессу доклад, в котором будет содержаться план введения санкций в отношении ответственных за "невыполнение РФ положений договора о ликвидации ракет" лиц.
В качестве мер предлагается блокировать или запретить все транзакции, которые связаны с активами этих лиц, запретить им въезд в США.
Комментарии
Да гасить их надо уже.
Дядя Дональд, мы с тобой!
Вот это человечище, вот это глыба!! Пока кто то запрещает своему народу лекарства, Дядя Дональд усмирил Ядерного Пухлика. Его и через 200 лет вспоминать будут.. а не какого нибудь пыню на лабутенах!
17.05.2018 10:42
- гость -
Мне просто интересно: а зачем вы это всё пишите? Ну, вранье ваше?
Ну, ладно "пыню". Вы его можете хоть чебурашкой звать, никому от этого ни холодно, ни жарко.
Но по факту:
1. лекарства никто не запретил, из законопроета убрали этот пункт;
2. Никто никого не усмирил, КНДР уже отказывается от встречи из-за военных учений, и полигон не закрыли.
17.05.2018 10:47
Грантштейн
От чего тебе так припекло, Шломо?
17.05.2018 10:47
Грантштейн
Ну, ладно "пыню". Вы его можете хоть чебурашкой звать, никому от этого ни холодно, ни жарко.
А пыней на лабутенах можно?
Не устал?! Все в трудах, аки пчела!...
... о России думает!
17.05.2018 10:47
Грантштейн
нормальным людям ещё и хорошый вискарик/ром/коньячёк нужен кроме медикаментов, а тем кто курит нормальные сигареты, а не из говна и соломы сделанные.
санкций в отношении ответственных за "невыполнение РФ положений договора о ликвидации ракет" лиц.
В качестве мер предлагается блокировать или запретить все транзакции, которые связаны с активами этих лиц, запретить им въезд в США
Санкции опять-лицам! А Путин запретит то, что нужно всему народу в России. Такая вот гнилая у него политика. Хоть бы объяснил почему поступает как враг.
17.05.2018 11:23
- гость -
всё просто: в цивилизованном мире принято уважать права и свободы людей и выполнять взятые на себя обязательства.
вот и наказывают за это тех кто ведёт себя не так, а хочет , чтобы его считали цивилизованным. А наши упыри в отместку ещё сильнее начинают гнобить свой народ. Ах вы наших людей наказали, за то, что они народу делают плохо - ну мы в отместку народу ещё хуже сделаем!