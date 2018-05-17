Бывшая жена Джигарханяна намерена добиться признания его невменяемым

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская хочет добиться признания артиста невменяемым, пишет Starhit.

Отмечается, что, по мнению экс-супруги народного артиста, тот не в состоянии управлять финансами, чем могут воспользоваться злоумышленники. Так, в разговоре с журналистами она подчеркнула, что его состояние оставляет желать лучшего.

"Думаю, там от Армена Джигарханяна вообще ничего не осталось. Это практически распад личности. У меня его старые медицинские выписки: он не в состоянии ни за что нести ответственность, почему его и лишили права финансовой подписи, поставив меня директором. Два инсульта серьезных перенес", — заявила Цымбалюк-Романовская.

Она также заявила, что наследником имущества и состояния актера хочет стать его друг.

Чтобы защитить артиста, она хочет добиться проведения медицинской экспертизы для признания Джигарханяна невменяемым.

Такое решение экс-супруга артиста называет вынужденной и крайней мерой: "Экспертиза имеет большие шансы быть не в пользу его состояния вменяемого. И может последовать не просто отстранение Джигарханяна от руководства, но и закрытие театра. Но другого выхода сейчас нет".