Главком НАТО в Европе Кертис Скапаротти рассказал о масштабных учениях НАТО под названием Trident Juncture 2018, в которых примут участие порядка 40 тысяч военных, сообщает РИА Новости.

По словам Скапаротти, учения должны продемонстрировать возможности альянса по сдерживанию России.

"Это послание, связанное со сдерживанием <…> Учения сфокусированы на задачах обороны", — подчеркнул главком НАТО.

Он также добавил, что Trident Juncture в Норвегии станут крупнейшими военными учениями за последние 30 лет.

Главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации генерал Дени Мерсье добавил, что учения, запланированные на осень 2018 года, также продемонстрируют единство и возможности взаимодействия европейских армий.