Главком НАТО в Европе Кертис Скапаротти рассказал о масштабных учениях НАТО под названием Trident Juncture 2018, в которых примут участие порядка 40 тысяч военных, сообщает РИА Новости.
По словам Скапаротти, учения должны продемонстрировать возможности альянса по сдерживанию России.
"Это послание, связанное со сдерживанием <…> Учения сфокусированы на задачах обороны", — подчеркнул главком НАТО.
Он также добавил, что Trident Juncture в Норвегии станут крупнейшими военными учениями за последние 30 лет.
Главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации генерал Дени Мерсье добавил, что учения, запланированные на осень 2018 года, также продемонстрируют единство и возможности взаимодействия европейских армий.
Комментарии
Ядерный Щит - храни Россию! Ядерному оружию не важно сколько тысяч-миллионов-миллиардов солдат в НАТО, в адском пламени сгорят все!
покажите нам свой авианосец -"ВЕЗДЕССУЩИЙ".
Ну хоть какой-то от нас толк мир объеденяется вокруг нас
Против нас объединяются страны НАТО, русофобская часть населения планеты. Это меньше 20 % от всего населения, если их не будет, планете будет только легче.
За бздели ПИНДОСЫ
Надо было умудриться так испортить отношение с цивилизованным миром...
17.05.2018 12:49
- гость -
Купите билет в Израиль. Там скоро парад проводить будут для таких как вы.
Надо было умудриться так испортить отношение с русофобами...
русофобская часть населения ===== диктатурофобская, пынефобская, шоломофобская. русскими в кремле и не пахнет!
а где контрсанкции от РФ не слышу Пескова и Захарову. Текст готовят что мы непобедимы !!!
Наши постоянно умудряются испортить отношения с другими странами, в Европе практически нет страны, с которой мы не воевали. А один раз даже с Монголией отношения испортили, 300 лет потом не могли восстановить
80 % населения планеты не присоединились к русофобским санкциям
А 95 % населения планеты не любят США. Многие просто боятся.
А наши опять, по осени, выгонят в Cеверное море пару "дельфинов" и бахнут по Камчатке 5-6 ракетками, останется выяснить сколько солдат и офицеров НАТО из 40 тысяч, принявших участие в "супер учениях", напишут рапорты об увольнении?
Вообще плохо, что руководство Земли - идиоты
Ща выгоним Великий авианесущий крейсер - "Потопил Летунцов" так вся ната рапорты напишет!!
17.05.2018 13:06
гость
Не всёй земли, а всего лишь 1\6 части суши.
17.05.2018 13:06
- гость -
1\6 часть суши ничего не решает. Решает руководство Земли. А там, к сожалению, идиоты
Я как будто в цирк попал, кто эти добрые люди , пишущие тут свои замечательные комменты.
Ванадий, Дима, Санек - вы просто нечто.
Силен тот кто освободил сирийские земли , а гонять ржавые абрамсы размахивая джавелинами каждый дурак может.
Выслать им на учения передвижной кинозал с новыми мультфильмами Пыни
Ванадий, Дима и Санек, кто вы?
от них и плохого мультфильма не получишь, они наши спользуют с сайта минобороны, выдавая их за свои...
Если они мультиков так испугались. Или у них есть данные?