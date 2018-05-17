Жителя Новосибирска подозревают в том, что он облил кипятком свою знакомую, избил ее, а после вызвал медиков, которым была рассказана иная история произошедшего, сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
В воскресенье, 13 мая, в областную клиническую больницу была доставлена 35-летняя женщина, у которой были диагностированы ожоги головы, туловища и нижних конечностей 2-й и 3-й степени. При этом врачам было сообщено о случайном получении ожогов после опрокидывания кипящего чайника.
Однако при дальнейшем обследовании у женщины были обнаружены переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Информация была передана в полицию.
В ходе проверки было установлено, что к совершению преступления причастен 42-летний житель Новосибирска, ранее судимый за кражу и работающий водителем такси.
"Подозреваемый и потерпевшая были близко знакомы и периодически встречались. 12 мая они находились в квартире потерпевшей. Войдя в ванную комнату, где женщина принимала душ, злоумышленник облил ее кипятком из чайника, а затем избил, после чего вызвал скорую помощь", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что прибывшим врачам ни таксист, ни его знакомая не сообщили о случившемся.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он помещен в изолятор временного содержания. По имеющимся сведениям, подозреваемый ранее неоднократно наносил женщине побои, однако в полицию она не обращалась.
Комментарии
Мужикам надо тихо сидеть, варить борщи, стирать носки и молчать , когда бьют, значит, есть за что. И вообще, мужик это не человек, а обслуга. Да, ещё и детей воспитывать. И не важно чьих. А то ишь! И никаких нарядов и косметики!!!
ДА..заголовки.... Не был бы таксистом, то ничего бы не произошло.
может он хотел у нее Крым и Донбас отжать, добра ей хотел, справедливости, а она ,дура ,заартачилась