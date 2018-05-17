Алтайское озеро Яровое попало в пятерку лучших мест для отдыха летом

Фото: Nightout

Алтайский город-курорт Яровое занял четвертое место в списке лучших мест для отдыха летом в России. К такому выводу пришли аналитики Tvil.ru.

На первом месте оказался Соль-Илецк в Оренбургской области. Там расположена самая известная тюрьма в России для пожизненно заключенных "Черный дельфин". Многие туристы приезжают в Соль-Илецк именно посетить с экскурсией знаменитую тюрьму.

Дальше в рейтинге расположился Осташков (Селигер) в Тверской области, Байкальск в Иркутской области, Яровое в Алтайском крае и Истра (Истринское водохранилище) в Московской области.

Рейтинг составили по данным броней жилья в частном секторе с 1 июня по 31 августа.

Авторы отмечают, что дешевле всего отдохнуть в Соль-Илецке, дороже всего — на Селигере.

Алтайский город-курорт Яровое — одно из самых известных мест для отдыха в регионе. В 2016 году губернатор Александр Карлин показал президенту Путину фотографии с переполненными пляжами Ярового, заявив, "что не нужен нам берег турецкий". В летние дни в городе могут отдыхать до 50-80 тысяч человек. В новом курортном сезоне в Яровое с концертами приедет Макс Барских, шоу "Однажды в России".