Фото: altairegion22.ru

Косметическая продукция Алтайского края заинтересовала президента Азербайджана Ильхама Алиева, который посетил стенд региона на международной выставке в Баку.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, экскурсию для него провел руководитель делегации нашего региона, вице-премьер Виктор Мещеряков, который поблагодарил Ильхама Алиева за теплый прием делегации Алтайского края.

Во время осмотра стенда региона президент особенно заинтересовался косметической продукцией биофармацевтического кластера "Алтайбио".

Также по поручению губернатора Александра Карлина были переданы памятные сувениры. Президент Азербайджана, в свою очередь, передал слова благодарности главе Алтайского края и пригласил его посетить страну с официальной делегацией.