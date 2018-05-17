Четверг, 17 Май, 11:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,3
€ 73,78
502565
5°
Обь
416см +36

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Алтайская косметическая продукция заинтересовала президента Азербайджана

, ИА "Амител"
Ильхам Алиев осмотрел стенд Алтайского края на международной выставке в Баку

Фото: altairegion22.ru

Косметическая продукция Алтайского края заинтересовала президента Азербайджана Ильхама Алиева, который посетил стенд региона на международной выставке в Баку.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, экскурсию для него провел руководитель делегации нашего региона, вице-премьер Виктор Мещеряков, который поблагодарил Ильхама Алиева за теплый прием делегации Алтайского края.

Во время осмотра стенда региона президент особенно заинтересовался косметической продукцией биофармацевтического кластера "Алтайбио".

Также по поручению губернатора Александра Карлина были переданы памятные сувениры. Президент Азербайджана, в свою очередь, передал слова благодарности главе Алтайского края и пригласил его посетить страну с официальной делегацией.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

17.05.2018 10:55
- гость -

судя по лицу на фото, не очень то она его заинтересовала))

0  0
17.05.2018 11:24
гость

Азербайджан наверное скоро Карабах вернет, отжатый армянами

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:55
Секреты знаменитых фокусов и возможности лазерного шоу раскроют в Барнауле 0
11:50
Бийчанам рассказали, как продлить отопительный сезон 0
11:41
Зима не уходит: майские снегопады накроют Алтайский край 0
11:40
Подводим итоги марафона "Спасибо за Победу!" 0
11:31
Сколько зарабатывают руководители алтайского Минстройтранса 0
11:22
Бывшая жена Джигарханяна намерена добиться признания его невменяемым 1
11:13
Власти выступили против строительства высоток с бассейном в центре Барнаула 2
11:04
Полиция: новосибирский таксист жестоко избил знакомую и ошпарил ее кипятком 3
11:00
Amic.ru подвел итоги совместного с "Читай-городом" розыгрыша 0
10:53
Барнаульцам по контуру ТЭЦ-2 вернут в дома тепло 23
10:51
Алтайское озеро Яровое попало в пятерку лучших мест для отдыха летом 3
10:40
Алтайская косметическая продукция заинтересовала президента Азербайджана 2
10:34
Трамп поручил подготовить новые санкции против России 10
10:21
Семь человек тушили загоревшийся автомобиль в Барнауле 0
10:15
На Алтае "Лес Победы" пополнился 30 тысячами молодых сосен 3
10:13
Россиян заставят установить новые счетчики в квартирах 26
10:02
БГЭС расширила возможности для приема показаний по телефону 0
09:48
Пенсионерка попала под автомобиль в Барнауле 15
09:34
"Повышение органичной явки": депутат ГД о переносе единого дня голосования 2
09:22
Жильцам многоквартирных домов дадут полгода на решение о способе управления 0
09:16
Новое место для отдыха барнаульцев обустроят на улице Советской 3
09:05
Неизвестный мужчина в Барнауле отобрал у ребенка велосипед 6
08:56
Подборка видео с опасными ситуациями на дорогах Барнаула 11
08:44
Рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован в половине регионов России 3
08:35
Посольство России в США ответило на призыв взорвать Крымский мост 27
08:25
Открытие Крымского моста осудил МИД Канады 6
08:16
Российский танк "Армата" сравнили с американским "Абрамсом" 24
08:06
"Стены" Романовского ХПП дешевеют от торгов к торгам 0
07:50
Империя нанесла ответный удар: чем запомнилось 17 мая 0
07:45
Верхушка Алтайского медуниверситета "рассекретила" доходы за 2017 год 5
07:41
Барнаульцев призывают на субботник-пробежку в районе нового моста 5
07:30
"Весна" и "Маймарт" поздравили ветеранов с Днем Победы 0
07:24
Клубная жизнь Барнаула: спецпроект Amic.ru
Рассказываем, как тусили и развлекались в Барнауле
07:22
Великий завоеватель с утерянной могилой: интересные факты о Чингисхане 5
07:15
Убийца № 1: чем опасна гипертония, как ее вылечить и какое давление — норма 3
07:03
Квартиру с теплыми лоджиями продают в элитном районе Барнаула за 11 млн руб 6
06:48
"Для России лучше быть штатом США": ТОП-10 фраз Валерии Новодворской 37
06:32
Важный транспортный узел в центре Барнаула достроят в июне за 53 миллиона 2
06:23
Барнаул стал городом с самой дорогой и недоступной арендой жилья в России 7
06:14
Дождливо, ветрено и холодно: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 мая 3
06:01
Другая реальность: Владимир Токмаков о легендарных ночных клубах Барнаула 9
05:04
Траволта покорил соцсети зажигательным танцем в Каннах под песню 50 Cent 4
04:02
Пострадавшая от браконьеров самка леопарда родила котенка в Приморье 0
03:02
Велосипедисты в Бразилии едва не погибли, заехав в "заброшенный" тоннель 4
02:07
"На туалетную бумагу": Пушков прокомментировал взнос Украины в Совет Европы 0
01:03
Зафиксированы первые случаи превышения скорости на Крымском мосту 1
00:09
Twitter собирается скрывать сообщения троллей 0
23:56
В Коми после гибели рабочих в затонувшем вездеходе возбудили дело 1
23:41
Барнаулец пойдет под суд за публикацию интимных снимков экс-сожительницы 6
23:21
В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем "КамАЗа" 14

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.