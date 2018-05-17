Сеть книжных магазинов "Читай-город" и сайт Amic подвели итоги розыгрыша. Родителям детей предлагалось пройти тест, с помощью которого можно выявить тип характера ребенка и узнать, к чему он предрасположен, увидеть в нем задатки будущего врача, программиста, актрисы или представителя иной профессии. Исходя из этого, была рекомендована детская литература, которая наиболее подходит тому или иному ребенку в данный момент.

Далее при помощи генератора случайных чисел был определен победитель из числа тех, кто прошел данный тест. Так, обладателем сертификата на 3000 рублей от сети книжных магазинов "Читай-город" стал Серов Андрей Константинович. Поздравляем победителя! Читайте больше хорошей литературы, следите дальше за нашими совместными конкурсами с "Читай-городом" и побеждайте в них!

Адреса сети книжных магазинов "Читай-город" в Барнауле:

Павловский тракт, д. 251в, ТРЦ "Европа"

пр-т Красноармейский, д. 47 А, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР"

пр-т Ленина, д. 102в, ТРЦ "Пионер"

ул. Антона Петрова, д. 219б, ТРЦ "Огни"

Павловский тракт, д. 188, ТЦ "Арена"

пр-т Строителей, д. 117, ТЦ "Галактика"

пр-т Ленина, д.47

www.chitai-gorod.ru