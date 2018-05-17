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Власти выступили против строительства высоток с бассейном в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Компания "Алтайэнергожилстрой" намерена застроить район бывшего кинотеатра "Первомайский"

Фото: altegs.ru

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула выступил против того, чтобы компания "Алтайэнергожилстрой" построила три высотки на месте бывшего кинотеатра "Первомайский" на проспекте Красноармейском. 

В мэрии города сообщили, что разрешение на строительство объектов капитального строительства на указанном земельном участке ранее не выдавалось. Кроме того, в 2018 году заявление ООО ППСФ "Алтайэнергожилстрой" о выдаче разрешения на строительство объекта "Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения и подземной парковкой" по указанному адресу не поступало.

По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексея Боброва, земельный участок, расположенный по адресу: проспект Красноармейский, 61б, сейчас  огорожен. В 2017 году застройщик выполнял работы лишь по устройству куста свай для проведения статических испытаний. В настоящее время строительные работы здесь не ведутся.

"На заседаниях Градостроительного совета при администрации города неоднократно высказывались замечания в отношении проекта "Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения и подземной парковкой по проспекту Красноармейскому, 61б в городе Барнауле". Члены совета считают, что размещение высотного здания на данном участке нецелесообразно в связи с градостроительными ограничениями", — пояснил Алексей Бобров.

На сайте "Алтайэнергожилстроя" сообщается, что компания планирует застроить жилой комплекс бывшего кинотеатра "Первомайский". Он будет состоять из трех домов. Высота одного будет составлять 22 этажа. На крыше предусмотрен бассейн. В доме запроектированы одно-, двух-, трехкомнатные квартиры комфортной планировки. Запроектирована подземная автостоянка для жильцов дома с въездами со стороны микрорайона. Предусмотрена парковка для посетителей жилого дома.

Планировалось, что строительство комплекса завершится к 2025-2026 годам.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.05.2018 11:31
месный

а чё против? ручку не позолотили?

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17.05.2018 11:54
ленин папа

Не понял, причем тут кинотеатр "Первомайский". Сносите ТЦ и стройте кинотеатр.

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