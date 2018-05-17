СГК проводит подключение теплоснабжения по заявкам потребителей, обслуживающихся по контуру барнаульской ТЭЦ-2. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания".

Тепло уже подано в больницы и детские сады. "В жилых домах также возможно возобновление подачи тепла по заявке от управляющей организации", — сообщили в СГК.

Напомним, что по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле сейчас проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Жителям, которые обслуживаются от этой ТЭЦ, отключили и горячую воду до 6 июня.

Напомним, в Барнауле отопительный сезон завершили 10 мая.