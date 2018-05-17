СГК проводит подключение теплоснабжения по заявкам потребителей, обслуживающихся по контуру барнаульской ТЭЦ-2. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания".
Тепло уже подано в больницы и детские сады. "В жилых домах также возможно возобновление подачи тепла по заявке от управляющей организации", — сообщили в СГК.
Напомним, что по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле сейчас проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Жителям, которые обслуживаются от этой ТЭЦ, отключили и горячую воду до 6 июня.
Напомним, в Барнауле отопительный сезон завершили 10 мая.
Комментарии
Никогда мне не понять эти отключения ежегодно уже 20 лет. Года 4 живу в Новоалтайске, там нет никогда отключений. в чем дело?! неужели в Новоалтайске коммуникации новее?????????? что-то тут не так...
Напомним, что по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле сейчас проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Жителям, которые обслуживаются от этой ТЭЦ, отключили и горячую воду до 6 июня.
Т.е.минимум на 24 дня?А как же это:Пунктом 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 предусмотрено, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
Юристы!!!Какое предусмотрено наказание за нарушение этого пункта Правил СанПина?И какие должностные лица должны быть(!) привлечены к ответственности за эти нарушения?
Почему их нельзя в июле проводить?
Ну понятно, ТЭЦ-3 обслуживает дома, где живет население второго сорта. Поэтому СГК ежегодно отключает горячую воду в начале мая именно для опрессовки сетей ТЭЦ-3.
А то, что в это время погода неустойчивая и часто такая холодина стоит, они услышали в первый раз.У нас ведь ЮГ, правда Сибири.
В Новокузнецке вон до 20 мая продлили подачу отопления в ЖИЛЫЕ дома, не только в детские сады и больницы.
А самое интересное- прессуют все лето, а по осени сплошные фонтаны из горячей воды.
Понятно когда испытания проводят при вводе в эксплуатацию, но для чего их проводить ежегодно? Чтоб износ увеличить, уменьшить срок эксплуатации? Вы понимаете, что ваши испытания под повышенным давлением, если не вызовут прорывы, то приведут к деформациям и нарушениям структуры сплава?
17.05.2018 11:01
- гость -
никакого, все законно... ремонт будет с 24 мая по 6 июня, а с 14 мая по 23 мая - гидроиспытания... в законе описаны именно ремонтные работы, и в принципе с 23 по 24 мая сделан перерыв на 1 день... то что в этот день систему типа пока заполнят, пора уже отключать на ремонт и отсчетный период начинается сначала...
Зашибись! По контуру ТЭЦ 3 не люди живут!в домах и садах ужасный холод, дети заболевают!!!!!!! Как-будто никто не знал, что холодно будет. В Бийске, Новосибирске, Кемерово отопительный сезон до 21 мая!!!! А жителям Барнаула по контуру ТЭЦ3 и так сойдет, выживут - хорошо, заболели, замерзли - до фиг с ними!!!!!
В квартире дубак, отключили горячую воду, залазишь в переполненный автобус и 1.5 часа по пробкам на работу на которой тоже дубак. Это что комфортная городская среда?
17.05.2018 11:09
- гость
Настаиваю,что незаконно.У юристов,как я себе представляю,все четко,до буквы.Раз в законе написано,что отключение не должно превышать 14 суток,значит не должно быть больше!Кроме того в этом же законе не сказано про разделение на испытания и ремонт.В общем должно быть не более 14 суток(!),и точка.Или я не прав?
Ну супер!!!! по контуру ТЭЦ-3..нет горячей воды, нет отопления, а по контуру ТЭЦ-2 будет все!...все правильно сделали , а не могли вообще перенести опрессовку из за погодных условий?(
В жилых домах также возможно возобновление подачи тепла по заявке от управляющей организации",ТАК ЧТО НЕ ВЕЗДЕ ВКЛЮЧАТ!разнылись ...теплее одевайтесь ...
17.05.2018 11:30
- гость -
Соседи смогли,и перенесли.У нас это не удавалось сделать еще ни одному градоначальнику.Создается впечатление,что нами руководят и управляют не админы города,а кто-то более мощный,таинственный,этакий "серый кардинал".
Почему их нельзя в июле проводить?
Видимо потому, что не будет тогда времени на ремонт, не успеют до зимы.. У нас же все делается медленно и тщательно...
одним словом-вешайтесь диспетчера УК обслуживающие дома по контуру ТЭЦ2. Народ не будте дурнями, отопительный сезон закончен, так закончен. Никто не будет запускать дома по новой. Такими статьями только народ будоражить.
Никогда не мог понять почему прекращение тепла не связано с погодой. Если им надо 25 дней, почему не взять их в июле?
17.05.2018 11:29
- гость -
Судились уже, Арбитражный суд Алтайского края в своем решении написал, что опрессовка - это опрессовка, а ремонт выполняется в установленные сроки. Всё законно.
17.05.2018 11:37
гость
И я не могу понять.Надо,чтобы кто-то объяснил,но это у нас в городе традиционно не принято.Боле того,мер вообще затаился.Кто-нибудь видел его в последнее время?
Элен, можно подумать они только после опрессовки ремонтируют, каждый год и зимой ремонтируют. Что они весной не порвали, прорвется зимой.
17.05.2018 11:40
Кока-кольщик,хорошо.Допускает ли Закон совмещение?Ведь при одновременных работах как раз и происходит затяжки по времени,а стало быть и нарушение всех норм,по крайней мере по СанПину.
Только у нас могут отключить все и сразу
Терпите люди, с понедельника обещают потепление)))
17.05.2018 11:45
- гость -
Цитирую решение суда:
Факт того, что в п. 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 установлен предельный срок
отключения горячего водоснабжения только на период ежегодных профилактических
ремонтов, не свидетельствует о том, что данный срок является предельным для
производства иных видов ремонтных работ, в том числе для проведения опрессовки, а
также об отсутствии возможности отключения горячего водоснабжения в иные периоды
(во время проведения гидравлических испытаний).
Можете почитать решение полностью, номер дела А03-13949/2013, картотека арбитражных дел.
Терпите люди, с понедельника обещают потепление)))
Не околеть бы до понедельника. А у кого собака не мытая уже 4 дня.