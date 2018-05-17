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Барнаульцам по контуру ТЭЦ-2 вернут в дома тепло

, ИА "Амител"
У жителей города, которых обслуживает ТЭЦ-3, нет ни тепла, ни горячей воды

СГК проводит подключение теплоснабжения по заявкам потребителей, обслуживающихся по контуру барнаульской ТЭЦ-2. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания".

Тепло уже подано в больницы и детские сады. "В жилых домах также возможно возобновление подачи тепла по заявке от управляющей организации", — сообщили в СГК.

Напомним, что по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле сейчас проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Жителям, которые обслуживаются от этой ТЭЦ, отключили и горячую воду до 6 июня.

Напомним, в Барнауле отопительный сезон завершили 10 мая.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.05.2018 10:56
Александр

Никогда мне не понять эти отключения ежегодно уже 20 лет. Года 4 живу в Новоалтайске, там нет никогда отключений. в чем дело?! неужели в Новоалтайске коммуникации новее?????????? что-то тут не так...

0  0
17.05.2018 11:01
- гость -

Напомним, что по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле сейчас проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Жителям, которые обслуживаются от этой ТЭЦ, отключили и горячую воду до 6 июня.
Т.е.минимум на 24 дня?А как же это:Пунктом 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 предусмотрено, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
Юристы!!!Какое предусмотрено наказание за нарушение этого пункта Правил СанПина?И какие должностные лица должны быть(!) привлечены к ответственности за эти нарушения?

0  0
17.05.2018 11:03
- гость -

Почему их нельзя в июле проводить?

0  0
17.05.2018 11:03
Кузя

Ну понятно, ТЭЦ-3 обслуживает дома, где живет население второго сорта. Поэтому СГК ежегодно отключает горячую воду в начале мая именно для опрессовки сетей ТЭЦ-3.
А то, что в это время погода неустойчивая и часто такая холодина стоит, они услышали в первый раз.У нас ведь ЮГ, правда Сибири.
В Новокузнецке вон до 20 мая продлили подачу отопления в ЖИЛЫЕ дома, не только в детские сады и больницы.
А самое интересное- прессуют все лето, а по осени сплошные фонтаны из горячей воды.

0  0
17.05.2018 11:07
- гость -

Понятно когда испытания проводят при вводе в эксплуатацию, но для чего их проводить ежегодно? Чтоб износ увеличить, уменьшить срок эксплуатации? Вы понимаете, что ваши испытания под повышенным давлением, если не вызовут прорывы, то приведут к деформациям и нарушениям структуры сплава?

0  0
17.05.2018 11:09
- гость -

17.05.2018 11:01
- гость -
никакого, все законно... ремонт будет с 24 мая по 6 июня, а с 14 мая по 23 мая - гидроиспытания... в законе описаны именно ремонтные работы, и в принципе с 23 по 24 мая сделан перерыв на 1 день... то что в этот день систему типа пока заполнят, пора уже отключать на ремонт и отсчетный период начинается сначала...

0  0
17.05.2018 11:11
ИРИНА

Зашибись! По контуру ТЭЦ 3 не люди живут!в домах и садах ужасный холод, дети заболевают!!!!!!! Как-будто никто не знал, что холодно будет. В Бийске, Новосибирске, Кемерово отопительный сезон до 21 мая!!!! А жителям Барнаула по контуру ТЭЦ3 и так сойдет, выживут - хорошо, заболели, замерзли - до фиг с ними!!!!!

0  0
17.05.2018 11:14
- гость -

В квартире дубак, отключили горячую воду, залазишь в переполненный автобус и 1.5 часа по пробкам на работу на которой тоже дубак. Это что комфортная городская среда?

0  0
17.05.2018 11:29
- гость -

17.05.2018 11:09
- гость
Настаиваю,что незаконно.У юристов,как я себе представляю,все четко,до буквы.Раз в законе написано,что отключение не должно превышать 14 суток,значит не должно быть больше!Кроме того в этом же законе не сказано про разделение на испытания и ремонт.В общем должно быть не более 14 суток(!),и точка.Или я не прав?

0  0
17.05.2018 11:30
- гость -

Ну супер!!!! по контуру ТЭЦ-3..нет горячей воды, нет отопления, а по контуру ТЭЦ-2 будет все!...все правильно сделали , а не могли вообще перенести опрессовку из за погодных условий?(

0  0
17.05.2018 11:34
- гость -

В жилых домах также возможно возобновление подачи тепла по заявке от управляющей организации",ТАК ЧТО НЕ ВЕЗДЕ ВКЛЮЧАТ!разнылись ...теплее одевайтесь ...

0  0
17.05.2018 11:35
- гость -

17.05.2018 11:30
- гость -
Соседи смогли,и перенесли.У нас это не удавалось сделать еще ни одному градоначальнику.Создается впечатление,что нами руководят и управляют не админы города,а кто-то более мощный,таинственный,этакий "серый кардинал".

0  0
17.05.2018 11:36
Элен

Почему их нельзя в июле проводить?

Видимо потому, что не будет тогда времени на ремонт, не успеют до зимы.. У нас же все делается медленно и тщательно...

0  0
17.05.2018 11:37
Гость

одним словом-вешайтесь диспетчера УК обслуживающие дома по контуру ТЭЦ2. Народ не будте дурнями, отопительный сезон закончен, так закончен. Никто не будет запускать дома по новой. Такими статьями только народ будоражить.

0  0
17.05.2018 11:37
гость

Никогда не мог понять почему прекращение тепла не связано с погодой. Если им надо 25 дней, почему не взять их в июле?

0  0
17.05.2018 11:40
Кока-кольщик

17.05.2018 11:29
- гость -

Судились уже, Арбитражный суд Алтайского края в своем решении написал, что опрессовка - это опрессовка, а ремонт выполняется в установленные сроки. Всё законно.

0  0
17.05.2018 11:41
- гость -

17.05.2018 11:37
гость
И я не могу понять.Надо,чтобы кто-то объяснил,но это у нас в городе традиционно не принято.Боле того,мер вообще затаился.Кто-нибудь видел его в последнее время?

0  0
17.05.2018 11:44
- гость -

Элен, можно подумать они только после опрессовки ремонтируют, каждый год и зимой ремонтируют. Что они весной не порвали, прорвется зимой.

0  0
17.05.2018 11:45
- гость -

17.05.2018 11:40
Кока-кольщик,хорошо.Допускает ли Закон совмещение?Ведь при одновременных работах как раз и происходит затяжки по времени,а стало быть и нарушение всех норм,по крайней мере по СанПину.

0  0
17.05.2018 11:47
Юля

Только у нас могут отключить все и сразу

0  0
17.05.2018 11:52
- гость -

Терпите люди, с понедельника обещают потепление)))

0  0
17.05.2018 11:52
Кока-кольщик

17.05.2018 11:45
- гость -

Цитирую решение суда:
Факт того, что в п. 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 установлен предельный срок
отключения горячего водоснабжения только на период ежегодных профилактических
ремонтов, не свидетельствует о том, что данный срок является предельным для
производства иных видов ремонтных работ, в том числе для проведения опрессовки, а
также об отсутствии возможности отключения горячего водоснабжения в иные периоды
(во время проведения гидравлических испытаний).

Можете почитать решение полностью, номер дела А03-13949/2013, картотека арбитражных дел.

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17.05.2018 11:55
- гость -

Терпите люди, с понедельника обещают потепление)))

Не околеть бы до понедельника. А у кого собака не мытая уже 4 дня.

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