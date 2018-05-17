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Жители Бийска имеют возможность продлить отопительный сезон в своих домах, сообщает пресс-служба алтайского филиала "Сибирской генерирующей компании".

Дело в том, что в связи с погодными условиями начало гидравлических испытаний тепловых сетей в Бийске было перенесено с 14 на 21 мая. Это дало возможность до 21 мая продлить подачу тепла в жилые дома и учреждения города.

Директор компании "БийскэнергоТеплоТранзит" Дмитрий Тяглов, говоря об этом, отметил: "Уже не в первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда после обнародования распоряжения администрации города о прекращении отопительного сезона возникает необходимость корректировки сроков завершения отопительного сезона. Мы, в свою очередь, напоминаем жителям города Бийска, а также представителям предприятий и организаций всех форм собственности о том, что располагаем технической возможностью беспрепятственной подачи тепла до начала гидравлических испытаний".

Отмечается, что на данный момент у теплоэнергетиков нет юридически обоснованных причин для отказа в предоставлении потребителям услуги по подаче тепла, поскольку постановление администрации города об отключении объектов в связи с завершением отопительного сезона имеет рекомендательный характер.

Напомним, что в Бийске официально отопительный сезон в этом году был завершен 27 апреля.