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Сколько зарабатывают руководители алтайского Минстройтранса

, ИА "Амител"
Смотрим доходы министра и его замов

Фото: altairegion22.ru

Декларационная кампания в Алтайском крае закончилась. О доходах отчитались более восьми тысяч чиновников из структуры исполнительной власти края и депутаты. Обнародованы пока не все данные, но информация по министрам краевого правительства уже есть. Смотрим, сколько зарабатывает руководство Минстройтранса.
 
Так, министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев заработал в минувшем году 2 млн 469 тысяч рублей. В его собственности доля в квартире (86,5 кв. м), гараж, машино-место и автомобиль "Тойота Лэнд Крузер Прадо". Также он арендует земельный участок в 1750 кв. м.
 
В собственности супруги участок почти в 1000 "квадратов", две квартиры (49,9 и 40,7 кв. м) и автомобиль "Форд Фокус". Она отчиталась о доходе в ноль рублей.
 
Его заместитель, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Коровин заработал в 2017 году 1 млн 74 тысячи рублей. Они с супругой владеют квартирой в 102 квадратных метра (общая собственность), гаражом. Супруга принесла в семейный бюджет 518 тысяч рублей. На одного из их несовершеннолетних детей записана квартира в 60 "квадратов".
 
Начальник управления по ЖКХ Андрей Голубцов заработал 1 млн 57 тысяч рублей. Его жена — 243 тысячи рублей. В их собственности нет вообще ничего, кроме автомобиля "Тойота Лексус RX-270". Зато в пользовании есть земельный участок в 1500 "квадратов" и дом площадью 300 кв. м.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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