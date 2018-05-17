Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Снег, который наблюдали утром 17 мая жители Барнаула, продолжится и даже усилится — штормовую погоду синоптики ожидают в регионе во второй половине дня 18 мая и сутки 19 мая.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, вероятно, что на указанные дни в регионе будет объявлено штормовое предупреждение.
В крае ожидаются осадки в виде дождя, местами вероятны ливни, а также возможен снег. Более того, в северных и предгорных районах вновь может установиться временный снежный покров. В утренние часы в этой связи возможен гололед.
Ухудшение погодных условий будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 27 метров.
А в ночь на 20 мая в регионе похолодает, и почти повсеместно в районах края в ночные часы установится отрицательная температура.
Напомним, что первая половина мая в Алтайском крае отметилась отклонением температур от нормальных значений. Так, в Барнауле было холоднее нормы на четыре градуса, а в целом по краю — на 3-6 градусов.
Превысило типичные для региона показатели и количество выпавших осадков.
Комментарии
Помнится, что неделю назад обещали 30-градусную жару... Может и сейчас все будет наоборот (молюсь)
Амик, у Администрации г. Барнаула можно взять комментарий по поводу отключения в городе не только отопления, но и горячей воды? Это сделал единственный город в крае. А так же о длительности отключения и нарушении всех мыслимых и немыслимых санитарных норм. В городе пора объявлять чрезвычайное положение из-за холодов и действий администрации г. Барнаула.
Что в Барнауле, на юге края в Рубцовске и Угловском районе шел снег.
Жару обещали 3 недели назад, она и была 30 апреля и первого мая , было по 25гр днем и на этом все. Щас посмотри карту, windy ком, раздел температура, визуально видно, северный холод накроет весь край и до самой Астаны в ночь на воскресенье. А в субботу утром в разделе дождь, снег мощные осадки и снег севернее, там где будет минус 1.