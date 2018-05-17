Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снег, который наблюдали утром 17 мая жители Барнаула, продолжится и даже усилится — штормовую погоду синоптики ожидают в регионе во второй половине дня 18 мая и сутки 19 мая.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, вероятно, что на указанные дни в регионе будет объявлено штормовое предупреждение.

В крае ожидаются осадки в виде дождя, местами вероятны ливни, а также возможен снег. Более того, в северных и предгорных районах вновь может установиться временный снежный покров. В утренние часы в этой связи возможен гололед.

Ухудшение погодных условий будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 27 метров.

А в ночь на 20 мая в регионе похолодает, и почти повсеместно в районах края в ночные часы установится отрицательная температура.

Напомним, что первая половина мая в Алтайском крае отметилась отклонением температур от нормальных значений. Так, в Барнауле было холоднее нормы на четыре градуса, а в целом по краю — на 3-6 градусов.

Превысило типичные для региона показатели и количество выпавших осадков.