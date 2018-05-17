Рок жив: отчетный концерт проекта "Рокабитва" пройдет в Барнауле

20 мая в Bar Che Guevara пройдет отчетный концерт проекта #Рокабитва - ШоуVSБизнес от НАШЕ Радио Барнаул и Музыкальной школы-студии Rock School.
Два месяца, две команды бизнеса и шоуменов учились играть рок и вот наконец готовы сойтись в битве. Участники подготовили на суд зрителей и жюри известные хиты в жанре русского рока.
Предлагаем вам ознакомиться с составом рок-команд:
Команда бизнеса
Сергей Поляков — директор ООО "Чиккен Лаб" (электрогитара)
Анастасия Забровская - директор по продажам сети "МАГИС СПОРТ" | Фитнес-клуб | Барнаул и "Магис Дети" (вокал)
Мария Долгих - компания "Алтайские аукционы" (вокал)
Иван Шутов - владелец компании ООО "Артель — Пром" (барабаны)
Виктор Силко - юрист: частная практика (электрогитара)
Кудрявцев Владимир - заслуженный тренер СССР (клавиши)
Жихарев Станислав — предприниматель (бас-гитара)
Команда шоуменов
Первый Клуб Шоуменов — ведущие Барнаула!
Артем Егоров - шоумен, ведущий, организатор праздников (барабаны)
Алексей Авдеев - шоумен, ведущий, организатор праздников, рантье (бас-гитара)
Алексей Никулин - шоумен, ведущий, организатор праздников (Вокал)
Илья Черняев - шоумен, ведущий, организатор праздников (гитара)
Также для гостей мероприятия сыграют барнаульские группы из проекта "НАШИ 22".
Море живой музыки и эмоций на главной РОКАБИТВЕ этой весны!
Сбор гостей: 20 мая в 17.00
Адрес: Пролетарская, 124
Вход свободный
18+
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