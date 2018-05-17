Рок жив: отчетный концерт проекта "Рокабитва" пройдет в Барнауле

20 мая в Bar Che Guevara пройдет отчетный концерт проекта #Рокабитва - ШоуVSБизнес от НАШЕ Радио Барнаул и Музыкальной школы-студии Rock School.

Два месяца, две команды бизнеса и шоуменов учились играть рок и вот наконец готовы сойтись в битве. Участники подготовили на суд зрителей и жюри известные хиты в жанре русского рока.

Предлагаем вам ознакомиться с составом рок-команд:

Команда бизнеса

Сергей Поляков — директор ООО "Чиккен Лаб" (электрогитара)

Анастасия Забровская - директор по продажам сети "МАГИС СПОРТ" | Фитнес-клуб | Барнаул и "Магис Дети" (вокал)

Мария Долгих - компания "Алтайские аукционы" (вокал)

Иван Шутов - владелец компании ООО "Артель — Пром" (барабаны)

Виктор Силко - юрист: частная практика (электрогитара)

Кудрявцев Владимир - заслуженный тренер СССР (клавиши)

Жихарев Станислав — предприниматель (бас-гитара)

Команда шоуменов

Первый Клуб Шоуменов — ведущие Барнаула!

Артем Егоров - шоумен, ведущий, организатор праздников (барабаны)

Алексей Авдеев - шоумен, ведущий, организатор праздников, рантье (бас-гитара)

Алексей Никулин - шоумен, ведущий, организатор праздников (Вокал)

Илья Черняев - шоумен, ведущий, организатор праздников (гитара)

Также для гостей мероприятия сыграют барнаульские группы из проекта "НАШИ 22".

Море живой музыки и эмоций на главной РОКАБИТВЕ этой весны!

Сбор гостей: 20 мая в 17.00

Адрес: Пролетарская, 124

Вход свободный

18+