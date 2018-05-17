Фото: rusargument.ru

Наезд на девушку 2000 года рождения допустил водитель маршрутного автобуса №78 в Барнауле утром в четверг, 17 мая.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел около 07:20 на проспекте Комсомольском.

За рулем автобуса Higer находился мужчина 1985 года рождения. Пострадавшей была оказана помощь, госпитализация ей не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что девушка-пешеход неожиданно выскочила на дорогу перед автобусом.