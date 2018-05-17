Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Николай Бурматов заявил, что размер субсидии, которую получают молодые семьи для улучшения жилищных условий, должен быть одинаковым по всей стране, пишет "Парламентская газета".

Помощь государства, как подчеркнул Бурматов, не должна зависеть от стоимости жилья и других факторов: "Сейчас эта субсидия составляет 40% от стоимости квартиры. Для Москвы — один размер субсидии, для Волгограда — другой и так далее. Мы считаем, что эта сумма должна быть единая и фиксированная по всей стране, чтобы человек мог ее получить и самостоятельно решать, в каком регионе приобретать жилье".

Бурматов привел в пример программу материнского капитала, где выплаты за рождение ребенка не связаны с тем, в каком регионе он появился на свет.

По его словам, еще один проблемный момент связан с тем, что субсидия на улучшение жилищных условий для молодых семей зависит от муниципального бюджета.

"Субсидия делится на три части, которые оплачиваются из федерального бюджета, регионального и муниципального. И если муниципальный бюджет деньги не планирует, то федеральный бюджет тоже ничего не платит", — пояснил он.

Таким образом, жители дотационных муниципалитетов фактически отрезаны от этой программы. Предлагается вовсе отказаться от муниципальной составляющей.

Эта и другие инициативы будут обсуждаться молодым крылом парламента в Совете Федерации 17 мая в рамках круглого стола, посвященного реализации программы по обеспечению жильем молодых семей. Инициативы, которые будут сформулированы по итогам всех дискуссий, будут презентованы на пленарном заседании в Совете Федерации 18 мая.

Глава Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева рассказала, что другой важной темой, которая будет освещаться на круглом столе, станет жилищный вопрос детей-сирот.

"Сейчас для социального жилья, которое они получают, действует пятилетний мораторий на приватизацию. Но не все дети-сироты ведут асоциальный образ жизни — многие создают семьи и заводят детей. И им эта отсрочка приватизации не дает возможностей улучшать свои жилищные условия", — пояснила Воропаева.

Речь идет о ситуациях, когда такие семьи, живущие в однокомнатной социальной квартире, после появления детей не могут сразу переехать в более просторное жилье, даже если у них есть работа и средства на ипотеку.

"Наши коллеги хотят предложить так называемую процедуру эмансипации для положительных социально активных детей-сирот. Нужно предусмотреть процедуру, есть же специальные комиссии при органах опеки и попечительства — они могли бы давать характеристику таким семьям, чтобы они могли раньше приватизировать жилье", — объяснила Воропаева инициативу.