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Долгожданное потепление придет в Алтайский край, который в данный момент переживает совсем не майскую погоду, в начале следующей недели.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, конец текущей недели отметится существенным ухудшением погодных условий.

Напомним, что 18-19 мая в регионе ожидаются дожди, снег и даже местами установление временного снежного покрова. Также в крае усилится ветер.

В ночь на 20 мая почти повсеместно в крае будут наблюдаться отрицательные температуры воздуха. А вот затем ожидается потепление.

Если в ночь на понедельник, 21 мая, температуры будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, то днем в крае воздух прогреется до +18...+23 градусов.