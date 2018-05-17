Фото: dynasty.by
Долгожданное потепление придет в Алтайский край, который в данный момент переживает совсем не майскую погоду, в начале следующей недели.
По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, конец текущей недели отметится существенным ухудшением погодных условий.
Напомним, что 18-19 мая в регионе ожидаются дожди, снег и даже местами установление временного снежного покрова. Также в крае усилится ветер.
В ночь на 20 мая почти повсеместно в крае будут наблюдаться отрицательные температуры воздуха. А вот затем ожидается потепление.
Если в ночь на понедельник, 21 мая, температуры будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, то днем в крае воздух прогреется до +18...+23 градусов.
Комментарии
ровно на один день
17.05.2018 12:36
Filin,и то с двенадцать до часу,когда все будут на работе.)
25 мая какая будет погода - у школьников последний звонок - солнце и тепло дай нам природа!
только мне показалось,что заголовок с текстом не совпадают?
конские цены на тепло, на горячую воду, но в холод мы даже этим воспользоваться не можем, Россия