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Крепитесь, люди: названа дата потепления в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Согласно прогнозу, с началом следующей недели в регионе потеплеет до +23 градусов

Фото: dynasty.by

Долгожданное потепление придет в Алтайский край, который в данный момент переживает совсем не майскую погоду, в начале следующей недели.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, конец текущей недели отметится существенным ухудшением погодных условий.

Напомним, что 18-19 мая в регионе ожидаются дожди, снег и даже местами установление временного снежного покрова. Также в крае усилится ветер.

В ночь на 20 мая почти повсеместно в крае будут наблюдаться отрицательные температуры воздуха. А вот затем ожидается потепление.

Если в ночь на понедельник, 21 мая, температуры будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, то днем в крае воздух прогреется до +18...+23 градусов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.05.2018 12:36
Filin

ровно на один день

0  0
17.05.2018 12:44
- гость -

17.05.2018 12:36
Filin,и то с двенадцать до часу,когда все будут на работе.)

0  0
17.05.2018 12:59
Гость

25 мая какая будет погода - у школьников последний звонок - солнце и тепло дай нам природа!

0  0
17.05.2018 13:04
- гость -

только мне показалось,что заголовок с текстом не совпадают?

0  0
17.05.2018 13:06
- гость -

конские цены на тепло, на горячую воду, но в холод мы даже этим воспользоваться не можем, Россия

0  0
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