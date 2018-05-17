Фото: Amic.ru
Строительство жилого комплекса с несколькими высотками на месте бывшего стадиона "Локомотив" по адресу: пр. Строителей, 18 в центре Барнаула начнется в 2019 году. К этому времени заброшенное спортивное сооружение будет снесено. Как рассказали Amic.ru несколько арендаторов помещений стадиона, в апреле они получили уведомление от владельцев здания о выселении. Практически все арендаторы уже покинули помещения "Локомотива". Как пояснил один из них, в ближайшее время начнется снос здания.
Заказчиком строительства ЖК выступило ОАО "Первый", которое является собственником "Локомотива". Именно эта организация в марте 2011 года получила комплекс зданий стадиона и его территорию. Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.
До этого управление по культуре Алтайского края оспаривало вердикт краевого арбитражного суда, из-за которого стадион "Локомотив" лишился статуса памятника. Речь идет о протоколе заседания рабочей группы краевой межведомственной комиссии по инвентаризации и учету состояния историко-культурного наследия Алтайского края от 29 января 1999 года, когда стадион был включен в перечень исторических памятников. В последующем он был принят на госохрану в соответствии с постановлением Алтайского Заксобрания от 1 марта 1999 года. Объект зарегистрирован Минкультуры в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. В итоге в конце июня 2016 года Арбитражный суд Алтайского края постановил, что стадион "Локомотив" не является памятником истории и культуры.
При этом владелец компании "Первый" Евгений Ракшин заявлял, что объект является абсолютно типовым и не имеет какой-либо исторической ценности. Градостроительный комитет Барнаула после решения суда одобрил проект застройки территории жилыми домами, но его решили реализовывать в несколько этапов. Предполагалось, что в состав ЖК войдут несколько многоэтажек. Одна из них будет высотой в 23 этажа. Фасад комплекса предполагалось выполнить в стилистике времен сталинского ампира.
К слову, в 2015 году Барнаульский автовокзал, расположенный по соседству, обратился с иском в суд. Директор предприятия пытался опротестовать разрешение городской администрации на возведение жилых домов, санитарную зону которых нарушит автовокзал, что в дальнейшем может обернуться исками со стороны жильцов. Однако суд принял сторону застройщика. Недавно в интервью Amic.ru директор предприятия господин Богданов отмечал, что переживает за жителей будущей высотки из-за расположенных рядом железнодорожного вокзала и автовокзала.
Но тем не менее сейчас рядом со стадионом достраивают первую многоэтажку будущего комплекса.
Строительством жилого комплекса занимается компания ООО "Селф". В офисе продаж журналисту Amic.ru, звонившему под видом потенциального покупателя, подтвердили, что все работы начнутся в следующем году. На вопрос, когда сдадут первую высотку у автовокзала, там сообщили, что до конца года. Кстати, квартиры в этом доме уже почти все проданы. При этом в офисе продаж объяснили, что это только первая часть комплекса. Проект оставшейся части комплекса будет готов к 1 июля 2018 года, и тогда, возможно, стартуют продажи квартир второй и третьей высотки. Более конкретную информацию в офисе сообщить не смогли, предложив позвонить летом.
Ранее "Строительный портал" сообщал, что в 2008-2009 годах руководство сети "Мария-Ра" заказывало проект торгово-развлекательного центра. Главным требованием было предусмотреть максимум торговой площади. В итоге от этой идеи решили отказаться и переключиться на жилой комплекс.
Комментарии
Верное решение, зачем нам стадионы, когда люди деньги делают!
а Вы когда на этом стадионе последний раз видели футбольный матч?))
у железной дороги небоскрёбы???? вы сказились там? вы чего в центре лепите эти дома, а потом жалитесь, что город не приспособлен для комфортного жилья...неужели опыт иных стран не учит нас, что работают люди в центре, а живут вне города??? что за муравьиное царство? и еще- много ли желающих видеть из окна толпы людей на вокзале и слышать постоянный гул поездов??? ну постройте там офисный центр...
ни школ, ни больниц, ни детских садиков, куда все жильцы этих домов будут детей определять?
озеленение деревьями то хоть будет или снова как везде, где новые дома чисто асфальт
ВОПРОС К АДМИНИСТРАЦИИ БАРНАУЛА !!!
СКАЖИТЕ А ГДЕ ЛЮДЯМ И ДЕТЯМ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ . ЧТО БЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫЕ И ПРОВОДИЛИ ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ СВОЕ !!! ИЛИ ЛУЧШЕ СНЕСТИ И ПОНАСТРОИТЬ ГОВНОДОМА ИЗ ПЕСКА И ГЛИНЫ. ПОЗОР ВЛАСТЯМ !!!
17.05.2018 13:13
гость
люди с мозгами, там покупать не будут
17.05.2018 13:17
BLATNOI
видимо на убитом стадионе Динамо, хотя может его тоже скоро под застройку отдадут
у нас в городе Барнауле где школьные стадионы, стадионы ещё с СССР, беговая дорожка для детей с асфальтовым покрытием, а Вы говорите про стадион Локомотив, да кому он нужен, Изумрудный парк под стройку, всё продать, всё застроить, перепродать, чисто бизнес
Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.
Это стадион? а я всё думаю: "что за мрачная крепость?"
Директор автовокзала, конечно, молодец, что заранее думает, чем может аукнуться строительство жилого дома рядом с вокзалами. Но жильцам, купившим квартиры в таком доме будет абсурдно обращаться с исками - знали, на что шли.
А вообще, все в духе нашей местной традиции. Неугодные здания в центре сносятся, горят, на их месте с завидной скоростью появляются элитные жилые дома, торговые центры. Последние почему-то также быстро прикрываются, то вывеску коряво прикрутили, то аварийный выход "забыли" нормально сделать.
Вот оно, лицо настоящего Деринга! Помните, как он призывал очистить этот памятник архитектуры от рекламы? При этом кричал, что "Это же Памятник Архитектуры!!!". А как заказ получил на "Локомотив" - этот "Памятник" в его устах резко превратился в "типовой проект". Зачем же корчить из себя совесть старого Барнаула, когда речь всего лишь о бизнесе?
а Вы когда на этом стадионе последний раз видели футбольный матч?))
Там зимой доступный и весьма неплохой лёд.
С ума посходили??? ЗАЧЕМ В ЦЕНТРЕ ВЫСОТКИ, ДА ЕЩЕ И СТАДИОН СНОСИТЬ?????????????????
Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.
У кого есть бабло тот и правит балом. И их совершенно ничего не волнует, кроме их благосостояния, ибо обычный люд для них челядь.