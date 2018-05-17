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Стадион "Локомотив" снесут к 2019 году, чтобы построить "небоскребы"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В самом центре Барнаула появится новый жилой комплекс, который построит компания "Селф"

Фото: Amic.ru

Строительство жилого комплекса с несколькими высотками на месте бывшего стадиона "Локомотив" по адресу: пр. Строителей, 18 в центре Барнаула начнется в 2019 году. К этому времени заброшенное спортивное сооружение будет снесено. Как рассказали Amic.ru несколько арендаторов помещений стадиона, в апреле они получили уведомление от владельцев здания о выселении. Практически все арендаторы уже покинули помещения "Локомотива". Как пояснил один из них, в ближайшее время начнется снос здания.

Заказчиком строительства ЖК выступило ОАО "Первый", которое является собственником "Локомотива". Именно эта организация в марте 2011 года получила комплекс зданий стадиона и его территорию. Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.

До этого управление по культуре Алтайского края оспаривало вердикт краевого арбитражного суда, из-за которого стадион "Локомотив" лишился статуса памятника. Речь идет о протоколе заседания рабочей группы краевой межведомственной комиссии по инвентаризации и учету состояния историко-культурного наследия Алтайского края от 29 января 1999 года, когда стадион был включен в перечень исторических памятников. В последующем он был принят на госохрану в соответствии с постановлением Алтайского Заксобрания от 1 марта 1999 года. Объект зарегистрирован Минкультуры в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. В итоге в конце июня 2016 года Арбитражный суд Алтайского края постановил, что стадион "Локомотив" не является памятником истории и культуры.

При этом владелец компании "Первый" Евгений Ракшин заявлял, что объект является абсолютно типовым и не имеет какой-либо исторической ценности. Градостроительный комитет Барнаула после решения суда одобрил проект застройки территории жилыми домами, но его решили реализовывать в несколько этапов. Предполагалось, что в состав ЖК войдут несколько многоэтажек. Одна из них будет высотой в 23 этажа. Фасад комплекса предполагалось выполнить в стилистике времен сталинского ампира.

К слову, в 2015 году Барнаульский автовокзал, расположенный по соседству, обратился с иском в суд. Директор предприятия пытался опротестовать разрешение городской администрации на возведение жилых домов, санитарную зону которых нарушит автовокзал, что в дальнейшем может обернуться исками со стороны жильцов. Однако суд принял сторону застройщика. Недавно в интервью Amic.ru директор предприятия господин Богданов отмечал, что переживает за жителей будущей высотки из-за расположенных рядом железнодорожного вокзала и автовокзала.

Но тем не менее сейчас рядом со стадионом достраивают первую многоэтажку будущего комплекса.

Строительством жилого комплекса занимается компания ООО "Селф". В офисе продаж журналисту Amic.ru, звонившему под видом потенциального покупателя, подтвердили, что все работы начнутся в следующем году. На вопрос, когда сдадут первую высотку у автовокзала, там сообщили, что до конца года. Кстати, квартиры в этом доме уже почти все проданы. При этом в офисе продаж объяснили, что это только первая часть комплекса. Проект оставшейся части комплекса будет готов к 1 июля 2018 года, и тогда, возможно, стартуют продажи квартир второй и третьей высотки. Более конкретную информацию в офисе сообщить не смогли, предложив позвонить летом.

Ранее "Строительный портал" сообщал, что в 2008-2009 годах руководство сети "Мария-Ра" заказывало проект торгово-развлекательного центра. Главным требованием было предусмотреть максимум торговой площади. В итоге от этой идеи решили отказаться и переключиться на жилой комплекс.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.05.2018 13:08
- гость -

Верное решение, зачем нам стадионы, когда люди деньги делают!

0  0
17.05.2018 13:12
- гость -

а Вы когда на этом стадионе последний раз видели футбольный матч?))

0  0
17.05.2018 13:13
гость

у железной дороги небоскрёбы???? вы сказились там? вы чего в центре лепите эти дома, а потом жалитесь, что город не приспособлен для комфортного жилья...неужели опыт иных стран не учит нас, что работают люди в центре, а живут вне города??? что за муравьиное царство? и еще- много ли желающих видеть из окна толпы людей на вокзале и слышать постоянный гул поездов??? ну постройте там офисный центр...

0  0
17.05.2018 13:15
- гость -

ни школ, ни больниц, ни детских садиков, куда все жильцы этих домов будут детей определять?

озеленение деревьями то хоть будет или снова как везде, где новые дома чисто асфальт

0  0
17.05.2018 13:17
BLATNOI

ВОПРОС К АДМИНИСТРАЦИИ БАРНАУЛА !!!

СКАЖИТЕ А ГДЕ ЛЮДЯМ И ДЕТЯМ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ . ЧТО БЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫЕ И ПРОВОДИЛИ ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ СВОЕ !!! ИЛИ ЛУЧШЕ СНЕСТИ И ПОНАСТРОИТЬ ГОВНОДОМА ИЗ ПЕСКА И ГЛИНЫ. ПОЗОР ВЛАСТЯМ !!!

0  0
17.05.2018 13:17
- гость -


17.05.2018 13:13
гость
люди с мозгами, там покупать не будут

0  0
17.05.2018 13:21
- гость -


17.05.2018 13:17
BLATNOI
видимо на убитом стадионе Динамо, хотя может его тоже скоро под застройку отдадут

у нас в городе Барнауле где школьные стадионы, стадионы ещё с СССР, беговая дорожка для детей с асфальтовым покрытием, а Вы говорите про стадион Локомотив, да кому он нужен, Изумрудный парк под стройку, всё продать, всё застроить, перепродать, чисто бизнес

0  0
17.05.2018 13:22
BLATNOI

Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.

0  0
17.05.2018 13:28
- гость -

Это стадион? а я всё думаю: "что за мрачная крепость?"

0  0
17.05.2018 13:29
Отчаянная

Директор автовокзала, конечно, молодец, что заранее думает, чем может аукнуться строительство жилого дома рядом с вокзалами. Но жильцам, купившим квартиры в таком доме будет абсурдно обращаться с исками - знали, на что шли.
А вообще, все в духе нашей местной традиции. Неугодные здания в центре сносятся, горят, на их месте с завидной скоростью появляются элитные жилые дома, торговые центры. Последние почему-то также быстро прикрываются, то вывеску коряво прикрутили, то аварийный выход "забыли" нормально сделать.

0  0
17.05.2018 13:29
Ганов

Вот оно, лицо настоящего Деринга! Помните, как он призывал очистить этот памятник архитектуры от рекламы? При этом кричал, что "Это же Памятник Архитектуры!!!". А как заказ получил на "Локомотив" - этот "Памятник" в его устах резко превратился в "типовой проект". Зачем же корчить из себя совесть старого Барнаула, когда речь всего лишь о бизнесе?

0  0
17.05.2018 13:31
- гость -

а Вы когда на этом стадионе последний раз видели футбольный матч?))

Там зимой доступный и весьма неплохой лёд.

0  0
17.05.2018 13:32
Вы_с_ума_сошли

С ума посходили??? ЗАЧЕМ В ЦЕНТРЕ ВЫСОТКИ, ДА ЕЩЕ И СТАДИОН СНОСИТЬ?????????????????

0  0
17.05.2018 13:34
- гость -

Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.

У кого есть бабло тот и правит балом. И их совершенно ничего не волнует, кроме их благосостояния, ибо обычный люд для них челядь.

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