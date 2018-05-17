Фото: Amic.ru

Строительство жилого комплекса с несколькими высотками на месте бывшего стадиона "Локомотив" по адресу: пр. Строителей, 18 в центре Барнаула начнется в 2019 году. К этому времени заброшенное спортивное сооружение будет снесено. Как рассказали Amic.ru несколько арендаторов помещений стадиона, в апреле они получили уведомление от владельцев здания о выселении. Практически все арендаторы уже покинули помещения "Локомотива". Как пояснил один из них, в ближайшее время начнется снос здания.

Заказчиком строительства ЖК выступило ОАО "Первый", которое является собственником "Локомотива". Именно эта организация в марте 2011 года получила комплекс зданий стадиона и его территорию. Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.

До этого управление по культуре Алтайского края оспаривало вердикт краевого арбитражного суда, из-за которого стадион "Локомотив" лишился статуса памятника. Речь идет о протоколе заседания рабочей группы краевой межведомственной комиссии по инвентаризации и учету состояния историко-культурного наследия Алтайского края от 29 января 1999 года, когда стадион был включен в перечень исторических памятников. В последующем он был принят на госохрану в соответствии с постановлением Алтайского Заксобрания от 1 марта 1999 года. Объект зарегистрирован Минкультуры в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. В итоге в конце июня 2016 года Арбитражный суд Алтайского края постановил, что стадион "Локомотив" не является памятником истории и культуры.

При этом владелец компании "Первый" Евгений Ракшин заявлял, что объект является абсолютно типовым и не имеет какой-либо исторической ценности. Градостроительный комитет Барнаула после решения суда одобрил проект застройки территории жилыми домами, но его решили реализовывать в несколько этапов. Предполагалось, что в состав ЖК войдут несколько многоэтажек. Одна из них будет высотой в 23 этажа. Фасад комплекса предполагалось выполнить в стилистике времен сталинского ампира.

К слову, в 2015 году Барнаульский автовокзал, расположенный по соседству, обратился с иском в суд. Директор предприятия пытался опротестовать разрешение городской администрации на возведение жилых домов, санитарную зону которых нарушит автовокзал, что в дальнейшем может обернуться исками со стороны жильцов. Однако суд принял сторону застройщика. Недавно в интервью Amic.ru директор предприятия господин Богданов отмечал, что переживает за жителей будущей высотки из-за расположенных рядом железнодорожного вокзала и автовокзала.

Но тем не менее сейчас рядом со стадионом достраивают первую многоэтажку будущего комплекса.

Строительством жилого комплекса занимается компания ООО "Селф". В офисе продаж журналисту Amic.ru, звонившему под видом потенциального покупателя, подтвердили, что все работы начнутся в следующем году. На вопрос, когда сдадут первую высотку у автовокзала, там сообщили, что до конца года. Кстати, квартиры в этом доме уже почти все проданы. При этом в офисе продаж объяснили, что это только первая часть комплекса. Проект оставшейся части комплекса будет готов к 1 июля 2018 года, и тогда, возможно, стартуют продажи квартир второй и третьей высотки. Более конкретную информацию в офисе сообщить не смогли, предложив позвонить летом.

Ранее "Строительный портал" сообщал, что в 2008-2009 годах руководство сети "Мария-Ра" заказывало проект торгово-развлекательного центра. Главным требованием было предусмотреть максимум торговой площади. В итоге от этой идеи решили отказаться и переключиться на жилой комплекс.