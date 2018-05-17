26-летнему жителю Рубцовска предъявлено обвинение в незаконном ввозе через российскую границу крупной партии нефтепродуктов — свыше 40 тонн, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД РФ.

По оценкам экспертов, стоимость контрабандного груза составила более полутора миллионов рублей.

"Обвиняемый, действуя по предварительному сговору с жителем одного из государств Центральной Азии, организовал незаконную перевозку более 40 тысяч литров зимнего дизельного топлива при отсутствии на него паспорта качества, с использованием поддельных товарно-сопроводительных документов. А также лично изготовил фиктивные документы на автотранспорт для перевозки опасных грузов", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе исследования изъятых образцов нефтепродуктов, проведенного химической лабораторией, было установлено, что они не соответствуют предъявляемому экологическому классу, ввоз и обращение которого разрешены на территории России.

Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в результате совместных мероприятий с Региональным Пограничным управлением на территории складских помещений Рубцовского района в январе 2018 года.

Уголовное дело направлено в суд.