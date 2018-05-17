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Гражданин Таджикистана приговорен к году лишения свободы за вовлечение людей в Барнауле в ряды запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат", сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Так, установлено, что с 2015 года мужчина в помещении кафе среднеазиатской кухни проводил религиозные встречи с жителями Алтайского края. "Во время общения он внушал фундаментальные основы и положения международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", достоверно при этом зная, что решением Верховного суда РФ деятельность объединения в России запрещена", — уточняют в УФСБ.

При этом злоумышленник соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих "прихожан". Идеологию названной организации иностранец позиционировал как единственно верное религиозное учение.

В настоящее время приговор вступил в силу.